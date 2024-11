A70: nächtliche Sperrungen zwischen der Anschlussstelle Bamberg und der Anschlussstelle Hallstadt

Im Zuge der Erneuerung von drei Bauwerken und der Streckenanpassung zwischen der Anschlussstelle Bamberg und der Anschlussstelle Hallstadt an der A70 sperrt die Autobahn GmbH des Bundes vom 12.11.2024 ab ca. 20 Uhr bis zum 13.11.2024 um ca. 6 Uhr die Fahrtrichtung Schweinfurt und vom 13.11.2024 ab ca. 20 Uhr bis zum 14.11.2024 um ca. 6 Uhr die Fahrtrichtung Bayreuth.

Autobahn: A70

Baustelle: Ersatzneubau von drei Bauwerken

Von: AS Hallstadt

Bis: AS Bamberg

Zeitraum: Vom: 12.11.2024 (ca. 20 Uhr) bis: 13.11.2024 (ca. 6 Uhr) nur FR Schweinfurt Vom: 13.11.2024 (ca. 20 Uhr) bis: 14.11.2024 (ca. 6 Uhr) nur FR Bayreuth



Für Sanierungsarbeiten, die Erneuerung von Schutzwänden, Markierungsarbeiten und diverse Umbauarbeiten muss, die A70 in den oben genannten Zeiträumen für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Der gesperrte Bereich ist auch für Rettungskräfte und Polizei nicht befahrbar. Mit den Umbauarbeiten wird das Einfahren an der Anschlussstelle Bamberg in Fahrtrichtung Schweinfurt nicht mehr möglich sein. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bedarfsumleitungen zu benutzen bzw. im Kreuz Bamberg zu drehen. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.