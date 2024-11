Polizeibericht Hochfranken vom 07.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Unfallflucht

COBURG. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Dienstag, 15 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr einen blauen Opel Astra, der am Eckardtsberg ordnungsgemäß parkte.

Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden im vierstelligen Bereich an der Heckstoßstange und entfernte sich anschließend unerkannt.

Die Coburger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und suchen Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 erbeten.

Renitenter Ladendieb

COBURG. Am späten Mittwochnachmittag ging bei der Coburger Polizei die Meldung über einen flüchtigen Ladendieb ein.

In einem Einkaufsmarkt in der Callenberger Straße hatte der Mann zuvor mehrere Getränkedosen eingesteckt und wollte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen passieren.

Eine Verkäuferin konnte den Diebstahl beobachten und versuchte den Täter am Verlassen des Marktes zu hindern. Dieser riss sich los und schubste die Angestellte zur Seite. Die Angestellte wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend stieg er auf einen Roller und flüchtete vom Tatort. Im Zuge der Fahndung konnte der Täter durch die eingesetzte Streifenbesatzung ermittelt und festgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnte neben weiterem Diebesgut auch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zusätzlich fanden die Beamten heraus, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Auffahrunfall – Erheblicher Sachschaden

MEEDER, LKR. COBURG. Erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2205.

Gegen 15 Uhr ging bei der Coburger Polizei die Meldung über den Unfall ein.

Dem Vernehmen nach bremste der Fahrer eines Opel Insignia aus bisher unbekannter Ursache seinen Pkw abrupt ab, was der hinter ihm fahrende Lenker eines VW Golf zu spät erkannte und auf das Heck des Opel auffuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Coburger Polizisten haben am Unfallort den Sachverhalt aufgenommen und ermitteln nun gegen beide Fahrzeugführer wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Verkehrspolizeiinspektion Coburg

Geisterfahrer auf der A73

Coburg / Lautertal – Kurz nach 12.00 Uhr, 07.11.2024, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Polizeinotruf einen Geisterfahrer auf der A73 im Bereich der Anschlussstelle Coburg. Gemäß den Schilderungen eines Zeugen, konnte dieser beobachten wie ein vor ihm fahrender Kleinwagen aus dem Zulassungsbereich Coburg von der B4 kommend an der Anschlussstelle Coburg zunächst in südliche Richtung, also in Richtung Bamberg, auf die A73 auffuhr. Im Bereich des Einfädelungsstreifens wendete der Kleinwagen jedoch plötzlich und fuhr als „Geisterfahrer“ auf der Südfahrbahn in Richtung Suhl weiter.

Da der Zeuge das Kennzeichen des Falschfahrers ablesen konnte und umgehend bei der Polizei meldete, konnte dieser im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Coburg abseits der Autobahn angetroffen werden.

Der 67-jährige Fahrer eines örtlichen Essenslieferdienstes behauptete in der Folge gar nicht bemerkt zu haben, auf der Autobahn unterwegs gewesen zu sein. Ihn erwartet eine Bußgeldanzeige.

Die Verkehrspolizei Coburg bittet auf diesem Weg darum, dass sich Zeugen, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, telefonisch unter 09561/645-0 bei der sachbearbeitenden Dienststelle melden.

Polizeiinspektion Kronach

Alkoholisierter PKW-Fahrer

Kronach – Der Fahrer eines Audi war am Donnerstag, gegen 01.00 Uhr auf der Kreisstraße 12 von Kronach kommend in Richtung Fischbach unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test bestätige diesen Verdacht mit einem Wert von 0,26 mg. Weiterhin konnten bei dem 25jährigen Fahrer Feststellungen getroffen werden, welche auf einen Drogenkonsum schließen ließen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Näheres wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen.

Hausdach beschädigt

Mitwitz – Der bis dato unbekannte Fahrer eines Holz-LKW befuhr am Mittwoch, gegen 05.50 Uhr die Straße „Steinach“ und bog mit seinem Fahrzeug nach links in den Kirchsteig ab. Hierbei touchierte er das Hausdach eines dortigen Wohnanwesens und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hiernach fuhr der unbekannte LKW-Fahrer einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Polizeiinspektion Kulmbach

Einbruch in Scheune

Neudrossenfeld – Im Zeitraum vom 05.11.2024, 12 Uhr bis 06.11.2024, 14 Uhr wurde das Tor einer Feldscheune durch unbekannte Täter aufgebrochen. In der Scheune lagerten schwere Gerätschaften und Traktoren. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden den die Täter am Tor verursachten beträgt ca. 1.000,– Euro. Wer etwas beobachtet hat, möge sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung setzen.