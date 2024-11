Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 07.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Pärchen des Ladendiebstahls überführt

BAMBERG. Mittwochmittag lenkte ein 37-Jähriger in einer Parfümerie am Maximiliansplatz eine Verkäuferin ab, damit seine 45-Jährige Begleiterin ein Parfüm im Wert von ca. 200 Euro aus einer Verpackung nehmen und in ihre Tasche stecken konnte. Allerdings wurden sie hierbei von einem Ladendetektiv beobachtet. Als die Beiden den Laden verließen, hielt er sie an und rief die Polizei Bamberg dazu.

BAMBERG. Mittwochnachmittag steckte ein 41-Jähriger in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße zwei Schokoriegel in seinen Hosenbund. Anschließend stellte er seinen leeren Einkaufskorb ab und verließ den Laden, ohne die Süßigkeiten zu bezahlen. Von einem Angestellten wurde er daraufhin ins Büro zitiert.

Eine halbe Stunde später entwendete ein 25-Jähriger im gleichen Supermarkt 18 Flaschen Bier. Auch er wurde von einem Angestellten ins Büro gebeten, aus dem der Ladendieb allerdings flüchten konnte. Da er seinen Ausweis liegen ließ, konnte er kurze Zeit später von der Polizei Bamberg aufgegriffen werden.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh wurde ein, an einem Fahrradständer, in der Kaimsgasse abgestelltes und abgesperrtes Fahrrad von Unbekannten entwendet. Das grau-gelbe Rennrad der Marke Cube hat einen Wert von ca. 1.000 Euro. Außerdem wurde am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr ein E-Bike am Maximiliansplatz entwendet. Das schwarze Pedelec der Marke Bulls im Wert von ca. 3.200 Euro stand versperrt am Hintereingang des Standesamts Bamberg. Täterhinweise zu beiden Fahrraddiebstählen, nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Einbrüche

STRULLENDORF. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags war ein Polizeihubschrauber sowie eine Drohne im Einsatz, um nach geflüchteten Einbrechern zu suchen.

Laute Geräusche aus einem Firmengebäude in der Laurenzistraße nahm eine Bewohnerin am Donnerstagmorgen, gegen 2.45 Uhr, wahr und verständigte daraufhin sofort die Polizei. Bei Eintreffen der Landkreispolizei flüchteten drei Personen aus dem Gebäudekomplex in Richtung Bahngleise. Eine Großfahndung nach den Einbrechern wurde sofort ausgelöst. Zuvor verschafften sich die Unbekannten durch ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoß Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen. Auch ein Fenster im Untergeschoß wurde gewaltsam aufgebrochen, so dass die Eindringlinge über das Treppenhaus ins Obergeschoss gelangten und auch hier Räumlichkeiten durchwühlten.

Vermutlich die gleichen Täter verübten einen weiteren Einbruch in einer naheliegenden Firma in der Pointstraße. Dort gelangten die Einbrecher ebenfalls über ein aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten und durchsuchten das Gebäude.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, Hinweise geben?

Verkehrsunfallfluchten

HIRSCHAID. Gegen die rechte Heckseite eines auf dem Parkplatz neben dem Energie-Park in der Pickelsgasse abgestellten weißen Pkw, Audi Q 7, stieß am Montagmorgen eine Autofahrerin. Obwohl durch den Anstoß ein Schaden von etwa 300 Euro an der Stoßstange sowie am Reflektor entstand, fuhr die Verursacherin davon, ohne ihrer Unfallmeldepflicht nachzukommen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Unfallflucht und konnte sich das Kennzeichen des Verursacher-Fahrzeuges notieren. Die Ermittlungen wurden durch die Landkreispolizei aufgenommen.

Scheßlitz. Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei Bamberg-Land mitgeteilt, dass ein Autofahrer in der Bamberger Straße ein Kind aus seinem Fahrzeug heraus angesprochen hat. Das Mädchen ging richtigerweise nicht auf die Ansprache ein und vertraute sich ihren Eltern an. Dank einer guten Personenbeschreibung der 11-Jährigen gelang es einer Streife der Landkreispolizei den besagten Mann an einer Tankstelle in Scheßlitz ausfindig zu machen. Der 34-jährige Oberfranke stand deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und an seinem Fahrzeug fehlten die Kennzeichen. Er wurde in Gewahrsam genommen und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. In Bezug auf die Ansprache des Mädchens konnte kein strafbares Handeln festgestellt werden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Fahrt unter Drogeneinfluss beendet

BAYREUTH. Unter Drogeneinfluss war am Mittwochabend eine Autofahrerin im Stadtgebiet unterwegs. Zivilbeamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth kontrollierten die Frau und beendeten die Fahrt.

Gegen 18.30 Uhr geriet die 30-Jährige in eine Kontrolle der Zivilfahnder. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen von Drogenkonsum fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den ersten Verdacht der Streifenbesatzung, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Frau musste ihr Fahrzeug stehen lassen und erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und einem Eintrag im Fahreignungsregister in Flensburg.

Stark alkoholisiert und beleidigend

BAYREUTH. Stark alkoholisiert und beleidigend gegenüber Einsatzkräften war am gestrigen Abend in der Fußgängerzone eine amtsbekannter Mann aus Bayreuth.

Gegen 22:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der PI Bayreuth-Stadt zu einer Streitigkeit in der Fußgängerzone gerufen. Vor Ort konnten vier deutlich alkoholisierte Personen angetroffen werden, welche sich lautstark stritten. Ein amtsbekannter 43 Jahre alte Mann war gegenüber den Polizeibeamten so aggressiv, dass er mit Handschellen gefesselt werden musste. Da sich der der Mann nicht beruhigte und um weiter mögliche Straftaten zu verhindern, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte der stark alkoholisierte Mann noch die Beamten mit verschiedenen Schimpfwörtern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Seinen „Rausch“ konnte er in der Verwahrzelle ausnüchtern.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Unfallflucht

Heinersreuth/ Ein unbekannter polnischer Sattelzug rangierte am gestrigen Morgen gegen 06.00 Uhr in Heinersreuth, OT Altenplos, an der Kreuzung Hauptstraße, Ecke Schulstraße. Während diesen Fahrmanövers beschädigte das LKW-Gespann die dort befindliche Ampelanlage und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro zu kümmern. Einem Zeugen gelang es noch die Nationalität des Sattelzuges abzulesen, weitere Ermittlungsansätze konnte aber leider nicht mehr gegeben werden. Wer Hinweise zu dem gesuchten Gespann geben kann, möge sich bitte mit der PI Bayreuth-Land, Tel. 0921/506-2230, in Verbindung setzten.

Fahren unter Drogeneinfluss

Speichersdorf/ Den richtigen Riecher, im wahrsten Sinne des Wortes, hatten die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land gestern Nachmittag bei der Kontrolle eines 22jährigen Fahrzeugführers in Speichersdorf. Bereits beim Öffnen des Fahrzeuges schlug den Polizisten intensiver Marihuana-Geruch entgegen. Der Verdacht des Konsums wurde durch einen vor Ort durchgeführten Drogentest bestätigt, weshalb sich der Betroffene zur Blutentnahme ins Krankenhaus begeben musste. Die Nutzung eines Fahrzeuges wurde für mindestens 24 Stunden untersagt, der Fahrzeugschlüssel einer berechtigten Person übergeben. Nach Auswertung der Blutentnahme wird sich der Fahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten müssen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sachbeschädigung

Egloffstein. Am 02.11.2024 um 15.00 Uhr parkte ein 42-jähriger Mann seinen Skoda auf dem Parkplatz des ehemaligen Freibades in der Badstraße. Als er gegen 17.40 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass die Türen seines Fahrzeugs zerkratzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Da es sich bislang um einen unbekannten Täter handelt, bittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt um Zeugenhinweise unter Tel: 09194 / 7388-0.

Verkehrsunfall

Ebermannstadt. Am Mittwochnachmittag fuhr ein 25-jähriger Mann zuerst an der Rosengasse vorbei, bis er sich dann kurzfristig dazu entschied, doch abzubiegen. Hierfür fuhr er mit seinem Opel rückwärts. Im gleichen Moment bog auch ein Transporter von der Bahnhofstraße kommend in die Rosengasse ab und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde hierbei glücklicher Weise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 EUR.

Verkehrsdelikte

Ebermannstadt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte Donnerstagnacht bei einem 23-jährigen Mann ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach erfolgtem Atemalkoholtest, welcher 0,6 Promille ergab, wurde ihm die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem mussten die Beamten auch die Kennzeichen des Fahrzeugs sicherstellen. Diese wurden für die folgenschwere Spritztour mit dem Opel von einem Baustellenfahrzeug ihrer Firma entwendet. Gegen den Fahrer sowie seine beiden Beifahrer wird nun Anzeige erstattet.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Forchheim. Am Donnerstagnachmittag beschädigte auf dem Parkplatz vom Schuhgeschäft in der Boschstraße eine Frau beim Öffnen der Fahrzeugtür ihres Pkws VW den Lack am Radkasten eines neben ihr parkenden Pkw Ford. Ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 500.- Euro zu kümmern, entfernte sie sich gleich danach von der Unfallstelle. Die Geschädigte selbst konnte den Vorgang so beobachten, allerdings nicht aussteigen und die Dame ansprechen, da sie gerade ihr Kind stillte. Da es ihr zumindest trotzdem gelang das Kennzeichen der flüchtigen Unfallverursacherin ablesen, muss diese sich nun strafrechtlich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Doppelter Ladendiebstahl

LICHTENFELS. Am Mittwochnachmittag konnte ein Ladendieb auf seiner doppelten Diebestour in der Mainau in Lichtenfels ertappt werden. Zuerst entwendete der 26-Jährige mehrere Artikel aus einem Lebensmittelmarkt. Wenig später entwendete er mehrere Artikel aus einem Drogeriemarkt, ohne diese zu bezahlen. Der Gesamtwert der Waren liegt im hohen zweistelligen Bereich. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls.