Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 07.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Zwei verletzte Personen nach Rotlichtverstoß

Zwei verletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 € sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Nachmittag (06.11.2024) in Erlangen ereignete.

Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 52-jährge Pkw-Fahrerin die Äußere Brucker Straße in Richtung der Stadtmitte. Am Kreuzungsbereich mit der Paul-Gossen-Straße hielt sie ihr Fahrzeug bei Rotlicht kurzzeitig an, setzte dann aber, aus bislang ungeklärter Ursache, ihre Fahrt trotz weiterhin geltendem Rotlicht fort.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 33jährigen Frau. Diese befuhr die Paul-Gossen-Straße in östlicher Richtung und querte den Kreuzungsbereich bei Grünlicht. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Pkw der Unfallverursacherin um die eigene Achse und touchierte hierbei noch das Fahrzeug eines 35-jährigen Mannes, welches an der Kreuzung wartete. Weiterhin kam es zur Beschädigung zweier Verkehrszeichen.

Die beteiligten Frauen wurden mit dem Rettungsdienst in eine Erlanger Klinik gerbracht. Bei beiden Bestand der Verdacht auf ein Schleudertrauma. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die Unfallverursacherin werden nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung geführt.

Fahrradstadt Erlangen: Pedelecs für die Sicherheitswacht

Bereits am Montag den 04.11.2024 wurden bei der Sicherheitswacht der Erlanger Polizei zwei neue Pedelecs in den Dienst gestellt.

Die beiden Räder wurden, finanziert aus einem Sonderbudget des Innenministeriums, angeschafft, um auch die abgelegeneren Ortsteile Erlangens mühelos und zeitsparend erreichen zu können. Neben Erlangen erhielten noch weitere mittelfränkische Sicherheitswachten jeweils zwei Pedelecs: Roth, Treuchtlingen, Gunzenhausen und Nürnberg-Süd.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ließ es sich deshalb nicht nehmen, die Pedelecs offiziell der Erlanger Sicherheitswacht zu übergeben. Am Mittwochabend wurden die Räder symbolisch an Frau Anke Illbruck und Herrn Markus Schuster, beide Angehörige der Erlanger Sicherheitswacht, überreicht.

Der Leiter der PI Erlangen-Stadt, Leitender Polizeidirektor Klaus Wild (ganz links) und der Verantwortliche für die Sicherheitswacht in Erlangen, Polizeihauptkommissar Markus Weith (ganz rechts), zeigten sich erfreut über die Neuanschaffung. Auch die Mitglieder der Sicherheitswacht waren von den ersten Fahrten begeistert.

Trotzdem, so Klaus Wild, werde das Hauptaugenmerk der Sicherheitswacht in Erlangen weiterhin auf den Fußstreifen und der Ansprechbarkeit für die Erlanger Bürger liegen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Gestern gegen 08.15 Uhr touchierten im Begegnungsverkehr auf der St2263 zwischen Weisendorf und dem OT Hammerbach auf Höhe der Nankendorfer Teiche die beiden linken Außenspiegel eines Kleintransporters und eines Lkws aufgrund der dortigen Fahrbahnenge. Der Fahrer des Lkw fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Herzogenaurach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Herzogenaurach – Der Halter eines weißen Pkw, Daimler wurde auf Hebelspuren am rechten Frontscheinwerfer seines Pkw aufmerksam und brachte dies bei der PI Herzogenaurach zur Anzeige. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die vergangenen vier Tage, an welchen der Pkw nachts des Öfteren in der Industriestraße auf dem frei zugänglichen Parkplatz der dortigen Firma abgestellt war. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Unfallflucht

Der oder die Fahrerin eines roten Fahrzeuges hat am Mittwochmorgen einen am Kindergarten in der Oberen Bachgasse in Adelsdorf geparkten Audi an der Beifahrertüre angefahren und so einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro verursacht. Der Geschädigte konnte die Unfallzeit sogar exakt zwischen 07.59 Uhr und 08.11 Uhr eingrenzen. Die Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, weil der Verursacher einfach davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09193/63940 entgegengenommen.

Zigarettenautomat in Röttenbach beschädigt

Wegen eines versuchten Aufbruchs eines Zigarettenautomaten in der Baiersdorfer Straße in Röttenbach ermittelt die Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch und bittet auch hierzu um Zeugenhinweise. Der oder die Täter versuchten durch Schmelzen am Schloss des Automaten diesen zu öffnen. Dies misslang, verursachte aber einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Außer der Feststellung am Mittwochnachmittag kann zum Tatzeitraum noch keine Aussage getroffen werden.

Stromkabel gestohlen

In der Nacht vom 04.11.2024 zum 05.11.2024 wurden an der Baustelle der A 3 zwischen Gremsdorf und Buch zum wiederholten Male Stromkabel, diesmal im Wert von 800 Euro, gestohlen. Die Polizei Höchstadt ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 09193/63940 entgegen.