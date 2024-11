Erfolgreicher Saisonauftakt der Reuther Bogenschützen

Am vergangenen Sonntag richtete Frankonia Neuses gemeinsam mit der SpVgg Reuth die Gaumeisterschaft/Halle der Bogenschützen in der Eggerbachhalle in Eggolsheim aus. Aufgrund der großen Beteiligung von über 80 Schützen wurde in 2 Gruppen geschossen. Die Reuther Bogenschützen waren mit 17 Schützen und Schützinnen der teilnehmerstärkste Verein und mit 9 Gaumeistern auch der erfolgreichste. In ihren jeweiligen Klassen konnten sich Jakob Hetz, Christina Albrecht, Peter Tröger, Nicolas Szady, Lukas Oester, Svenja Krüger, Luisa Oester, Klaus Zametzer und Monika Endrizzi über den Titelgewinn freuen.

Zeitgleich ging die Recurve-Mannschaft mit Heidi Hopfengärtner, Martin Endrizzi, Jan Merten und Matthias Wagner in Pressath in der Oberpfalz an die Schießlinie. Die Reuther konnten nach dem Aufstieg an ihrem ersten Wettkampftag in der Bayernliga mit fulminanten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Sie konnten als Neuling in dieser Liga an diesem Tag alle 7 Matches deutlich für sich entscheiden. Die SpVgg Reuth steht nun mit 14:0 Punkten ungeschlagen mit weißer Weste an der Tabellenspitze.

Ebenfalls auf Platz 1 hat die Compound-Mannschaft am vergangenen Wochenende in Roth ihren ersten Wettkampftag in der Bayernliga-Compound abgeschlossen. Die Mannschaft mit den Schützen Martin Endrizzi, Matthias Wagner, Peter Tröger, Franz Fadler und Nicolas Szady führt ebenfalls deutlich die Tabelle an.

Diese erzielten Ergebnisse sind ein hervorragender Start in die Wettkampfsaison 2024/2025 und lassen auf weitere gute Platzierungen hoffen.