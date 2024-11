40 Jahre FriedensDekade in Uttenreuth: Ausstellung „Gesichter des Friedens“

Seit 40 Jahren wird in der evangelischen Matthäuskirche in Uttenreuth alljährlich die Ökumenische FriedensDekade begangen. In diesem Jahr findet die Dekade vom 11. bis 20. November statt und wird durch die multimediale Plakatausstellung „Gesichter des Friedens“ des forumZFD ergänzt.

„10 Menschen. 10 Gesichter. 10 Geschichten“

In den Andachten geben die Teilnehmenden zehn Menschen eine Stimme, die von ihrem Einsatz und ihrem Engagement für den Frieden in verschiedenen Teilen der Erde berichten. Diese Menschen stammen aus unterschiedlichen Kontinenten und Weltreligionen. Sie alle haben Kriegserfahrungen gemacht und setzen sich heute aktiv für den Frieden ein. Ihre Geschichten können in der Ausstellung nicht nur gelesen, sondern auch gehört werden, indem man ihre Stimmen per Smartphone abruft.

Die Ausstellung ist während der FriedensDekade täglich von 9:00 bis 19:30 Uhr geöffnet und anschließend bis zum 29. November von 9:00 bis 16:00 Uhr (außerhalb der Andachts- und Gottesdienstzeiten).

Abendandachten: 11.-20.11.2024, 19:00 Uhr Matthäuskirche Uttenreuth

Weitere Informationen zur Ausstellung unter www.forumZFD.de

Die Mitarbeitenden im forumZFD (ZFD = Ziviler Friedensdienst) unterstützen Menschen in gewaltsamen Konflikten auf dem Weg zum Frieden. Im forumZFD wirken Gruppen und Menschen mit unterschiedlichem weltanschaulichem, politischem und religiösem Hintergrund zusammen. Sie eint die Achtung vor dem Leben und vor der Würde des Menschen.