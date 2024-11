Wie fahrradfreundlich ist Bayreuth?

Noch bis 30. November können Radfahrerinnen und Radfahrer in Bayreuth beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mitmachen. Die deutschlandweite Umfrage läuft bereits seit dem 1. September. Bisher haben aus Bayreuth schon mehr als 380 Personen teilgenommen und ihre Bewertung zur Situation des Radverkehrs vor Ort abgegeben. Die Stadt Bayreuth bittet weiterhin um zahlreiche Teilnahme an der Befragung unter https://fahrradklima-test.adfc.de, denn der Test wird umso aussagekräftiger, je mehr Radbegeisterte teilnehmen.

Verhaltener als vor zwei Jahren ist bisher in Bayreuth die Teilnahme am Fahrrad-Klimatest des ADFC. 2022, als die Umfrage letztmals stattfand, hatten sich über den gesamten Befragungszeitraum 616 Personen aus Bayreuth beteiligt. Beim diesjährigen Durchlauf sind bisher (Stand: 29. Oktober) die Bewertungen von 381 Teilnehmenden registriert worden. Damit sind zwar schon ausreichend Stimmen zusammengekommen, damit Bayreuth im Ranking der Fahrradfreundlichkeit der Städte und Gemeinden erscheint, das der ADFC auf Grundlage der Ergebnisse erstellt. Denn mindestens 50 Teilnahmen aus einer Kommune müssen vorliegen, um in die Wertung zu kommen. Grundsätzlich gilt aber natürlich: Je mehr Menschen am Fahrradklima-Test teilnehmen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse.

Die Teilnahme an der Umfrage dauert nur wenige Minuten und ist online unter https://fahrradklima-test.adfc.de möglich. Die Befragung wird in diesem Jahr bereits zum elften Mal durchgeführt und besteht aus 27 über die Jahre gleichbleibenden Fragen sowie fünf Zusatzfragen, die sich in diesem Jahr speziell mit dem Miteinander im Verkehr befassen.

Neu ist in diesem Jahr, dass eine Authentifizierung nötig ist, um am Test teilzunehmen. Wer bei der Umfrage mitmachen möchte, erhält nach Eingabe seiner E-Mail-Adresse einen persönlichen Link, über den man direkt zum Online-Fragebogen gelangt. Die Teilnahme erfolgt aber natürlich trotzdem anonym und die Mail-Adressen der Teilnehmenden werden nach dem Ende der Befragung gelöscht. Sinn des neuen Verfahrens ist es, die Aussagekraft des Fahrradklima-Tests zu erhöhen.

Die Ergebnisse des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderten Fahrradklima-Tests, die im Frühjahr 2025 vorgestellt werden, sollen einen umfassenden Überblick zur Situation des Radverkehrs vor Ort geben.