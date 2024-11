Vortrag „Mission im Wandel“ in Kulmbach

Das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte e.V. lädt herzlich ein zum Vortrag am Donnerstag, 7. November 2024 um 19 Uhr ins Gemeindezentrum Lichtblick, Hutschdorfer Straße 2, 95349 Thurnau. Der Glaube verbindet Menschen weltweit. An diesem Abend geht es um zwei Fragen: „Was ist aus der Arbeit (auch des Dekanats Thurnau) in Papua-Neuguinea geworden und wie gehen wir heute mit dem Missionsbefehl Christi um?“ Holger Hermsdörfer wird dazu seine Studien-Arbeit mit der Missions-Partnerschaft zwischen Thurnau und Papua-Neuguinea vorstellen. Pfarrer Christoph von Seggern, von „Mission eine Welt“ in Neuendettelsau, zeigt die Veränderungen der Missionsverständnisse in den vergangenen Jahrzehnten auf und kommt mit den Teilnehmenden ins Gespräch. Sie können über den Link auf unserer Webseite im Programm www.ebw-oberfranken-mitte.de den Vortragsabend auch online verfolgen.

Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.