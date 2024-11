Vortrag in Bamberg „Gegen eine Ökologie von Rechts – Rechte Ideologien in der Landwirtschaft“

Veranstaltungsreihe des BUND Naturschutz Bamberg

Rechte Ideologien finden bei immer größeren Bevölkerungsschichten Anklang. Damit werden sie sagbar, enttabuisiert und mit der AfD auch wählbar. Die Bauernproteste des letzten Winters, wurden von rechten Bewegungen erfolgreich instrumentalisiert und machten eindrucksvoll deutlich, dass besonders im ländlichen Raum rechtes Gedankengut weit verbreitet ist. Genau wie im Natur- und Umweltschutz gewinnen auch in der Landwirtschaft rechte Strömungen an Bedeutung.

Um aufzuklären und dem etwas entgegenzusetzen, veranstaltet die Kreisgruppe Bamberg des BUND Naturschutz in Kooperation mit attac, den Naturfreunden, der Solidarischen Landwirtschaft und den Omas gegen Rechts eine Vortragsreihe zum Thema „Ökologie von Rechts – Rechte Ideologie im Natur- und Klimaschutz sowie in der Landwirtschaft“.

Herzliche Einladung zum zweiten Vortrag „Rechte Ideologien in der Landwirtschaft“ von Pascal Specht, Referent der Fachstelle für Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz (FARN) am 12. November um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des CVJM in der Egelseestraße 51 in Bamberg.