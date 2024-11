Überraschung an der Hubertusmesse der Jägervereinigung Pegnitz

Pfarrvikar Dominik Urban sorgte an der alljährlichen Hubertusmesse der Jägervereinigung Pegnitz mit einem eigens für die Messe angefertigten Messgewand für eine Überraschung.

Am Sonntag, den 3.11., fand in der festlich geschmückten St. Johannes der Täufer Kirche in Kirchenbirkig abends die Hubertusmesse der Jägervereinigung Pegnitz statt. In der gut gefüllten Kirche eröffneten die mit 18 Bläsern starke Jagdhornbläsergruppe der Jägervereinigung die Messe traditionell mit dem Introitus. Die Messe wurde mit mehreren Musikstücken von den Jagdhornbläsern ausgestaltet. Die Gemeindelieder begleitete Laura Hübner an der Orgel.

In der Predigt von Pfarrvikar Dominik Urban ging es um die Hirschlegende des Hubertus von Lüttich, die auch eng verbunden ist mit der Legende von Eustachius. Hubertus gilt als der Schutzpatron der Jäger, dessen Gedenktag der 3.11. ist. Als besondere Überraschung hatte sich Pfarrvikar Dominik Urban eigens für die Hubertusmesse ein aufwendiges Messgewand mit Hubertus auf der Vorderseite des Gewands und dem Hubertusgeweih mit Kreuz auf der Rückseite des Gewandes anfertigen lassen. Für die meisten Besucher nicht sichtbar waren die für die Kommunion angefertigten Tücher mit Eichenlaub und goldenem Kreuz. Die Liebe zum Detail war an vielen Stellen der Messe zu spüren.

Gerald Lothes, der Vorsitzende der Jägervereinigung Pegnitz, bedankte sich nach der Messe bei allen Mitwirkenden und dem Pfarrgemeinderat Kirchenbirkig. Besonders bedankte er sich bei der Hegegemeinschaft Pottenstein für die Organisation und das Schmücken der Kirche. Er bat Pfarrvikar Dominik Urban das besondere Gewand nochmal allen Besuchern zu zeigen. Nach der Messe lud der Pfarrgemeinderat zum gemütlichen Beisammensein mit Jagatee ein.

Die nächste Veranstaltung der Jägervereinigung Pegnitz ist am 8.12. der Benefizweihnachtsmarkt mit dem Forstbetrieb Pegnitz am Forsthaus Hufeisen. Neben Auftritten der Jagdhornbläser gibt es auch kleine Überraschungen für die Kinder. Verkauft werden am Weihnachtsmarkt Basteleien, Weihnachtsbäume und Wildfleisch. Fürs leibliche Wohl wird mit Wildspezialitäten, hausgemachten Kuchen und Getränken gesorgt sein.