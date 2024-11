Stadtrat Bayreuth befasst sich mit Programmplanung für Wagner-Jubiläumsjahr 2026

Der Stadtrat Bayreuth hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Programmplanungen für das Jubiläumsjahr 2026 beschäftigt, in dem das 150-jährige Bestehen der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth gefeiert werden soll. Die Jubiläumsaktivitäten werden ein zentraler Schwerpunkt der ersten Spielzeit des dann fertiggestellten Friedrichsforums sein. Die Stadt plant in diesem Zusammenhang Kooperationen mit zahlreichen weiteren Partnern, darunter bislang auch das Podium Esslingen, ein 2009 als alternatives Kammermusikfestival gegründetes, jährlich stattfindendes Klassik-Festival.

Grundlage dafür, den Programmvorschlag des Podiums Esslingen in das Programm für das Jubiläum „150 Jahre Festspiele in Bayreuth“ mit aufzunehmen, war die hohe künstlerische Qualität des Esslinger Projekts. Allerdings haben sich die Voraussetzungen für dessen Finanzierbarkeit inzwischen deutlich geändert. Wie Oberbürgermeister Thomas Ebersberger mitteilt, wären infolge einer Kürzung der zu erwartenden Förderung seitens der Kulturstiftung des Bundes und weiterer Unsicherheiten im näheren Förderumfeld bei der Durchführung des Programmvorschlags erhebliche finanzielle Risiken für die Stadt Bayreuth entstanden. „Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt wäre ein Festhalten an dem Kulturprojekt vor diesem Hintergrund nicht zu verantworten gewesen“, so Ebersberger. Der Stadtrat habe sich daher einstimmig gegen eine weitere Durchführung des Programmvorschlags von Podium Esslingen ausgesprochen.