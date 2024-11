Spielberichte der SG Burk/Schlaifhausen vom Wochenende

Spielbericht Spvgg Erlangen 2 – SG Burk/Schlaifhausen 1:2 (0:2)

Hart verdiente Punkte aus der Ferne

Gegen den Aufsteiger von der Spielvereinigung Erlangen tat sich die Spielgemeinschaft über 90 Minuten schwer, landete am Ende aber dennoch einen verdienten Auswärtserfolg.

Dabei waren die Hausherrinnen zu Beginn die bessere Mannschaft. Sie agierten teilweise schneller und energischer, sodass sie sich auch gegen Mitte der ersten Hälfte ein paar gute Chancen erspielen konnten. Doch entweder konnten diese im letzten Moment von Burks gutstehender Abwehrreihe gerade noch entschärft werden oder Andrea Zöberlein hielt ihre Farben im Spiel. Besser machte es die SG, als diese ihren ersten guten Angriff nach 34 Minuten gleich in Zählbares ummünzen konnte. Nach einem Konter über Saskia Pieger spielte diese auf Selina Pelch, deren Flanke Carina Nögel per Kopfball zum 0:1 verwertete. Kurz vor der Pause stand Nögel ebenfalls goldrichtig, als Erlangens Torhüterin Laura Vogt einen Abschluss von Pieger parieren konnte. Beim Nachschuss war sie allerdings machtlos (40.), sodass es mit einer durchaus schmeichelhaften Führung für die SG in die Halbzeitpause ging. Nach dem Pausentee versuchte die Heimelf, den Anschlusstreffer zu erzielen. Dadurch ergaben sich auch Möglichkeiten für die Gäste. Allerdings dauerte es bis zur 70. Spielminute, bis Juliane Friedmann eine Unkonzentriertheit in Burks Hintermannschaft nutzen konnte. Danach sollte aber für die Spieli nicht mehr viel an guten Torchancen herausspringen. Auf der anderen Seite hatten Pelch und Kraus die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterten allerdings jeweils an Vogt, sodass es bis zum Ende spannend blieb.

Spielbericht SV Osternohe – SG Burk/Schlaifhausen II 2:5 (2:3)

Erster Auswärtssieg für die SG II

Den ersten Auswärtserfolg gab es am vergangenen Sonntag für die zweite Mannschaft der SG Burk. Dabei standen die Vorzeichen nicht gut, denn krankheits- und verletzungsbedingt reiste die SG nur zu zehnt an. Passend dazu gerieten die Gäste bereits nach drei Minuten in Rückstand. Vorausgegangen war ein Freistoß für den SVO. Doch nur drei Zeigerumdrehungen später konnte Natascha Porzelt per Handelfmeter ausgleichen (6.). Danach erspielte sich die SG mehrere gute Chancen, doch Lisa Kraus und Selina Pelch scheiterten an der gut aufgelegten Torfrau Emilia Schwemmer. Nach einem der zahlreichen Angriffe über Pelchs rechte Angriffsseite konnte Porzelt dann das 1:2 nach einem Querpass erzielen (25.). Kurz darauf glich die Heimelf, wieder per Freistoß, aus (34.). Doch nur eine Minute später stellte Porzelt mit ihrem dritten Treffer den alten Abstand wieder her (35.). So ging es auch die Halbzeitpause. Danach bestimmten weiterhin die Gäste das Spielgeschehen. In der 50. Spielminute erzielte Lisa Kraus folgerichtig den Treffer zum 2:4, ehe Emilia Indriago auf Vorarbeit von Pelch ihren ersten Treffer für die SG erzielen konnte (61.). Danach sollte nicht mehr viel passieren, sodass es beim verdienten Auswärtssieg für die SG blieb.