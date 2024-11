Spannendes Kammerkonzert am 9. November in Bamberg

Akademistinnen und Akademisten der Bamberger Symphoniker musizieren im Dientzenhofer-Saal

Seit 2010 widmen sich die Bamberger Symphoniker mit der Joseph-Keilberth-Orchesterakademie der Aufgabe, jungen Musikerinnen und Musikern durch das gemeinsame Musizieren in einem großen Orchester den Einstieg in das Leben als Berufsmusiker zu erleichtern. Das Besondere der Akademie in Bamberg ist ihre Ausrichtung: Konzertprojekte mit namhaften Solisten und Dirigenten, Rundfunkaufnahmen und CD-Produktionen oder sogar eine Orchestertournee – die Akademisten sollen in ihrer maximal zweijährigen „Lehrzeit“ in Bamberg darauf vorbereitet werden, was es bedeutet, ein vielseitiger Orchestermusiker zu sein. Sechs junge Musikerinnen und Musiker der Orchesterakademie werden im Rahmen der Konzertreihe im Dientzenhofer-Saal der Städtischen Musikschule (St.-Getreu-Str. 14, 96049 Bamberg) am Samstag, 9. November 2024, um 17 Uhr ein spannendes und abwechslungsreiches Kammerkonzert gestalten.

Auf dem Programm stehen das Duo B-Dur für Klarinette und Fagott von Ludwig van Beethoven, die Sonata Nr. 3 für Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass von Gioachino Rossini, das Duo concertante für Violine und Kontrabass des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki sowie das Klarinettenquartett des eher unbekannten finnisch-schwedischen Klarinettisten und Komponisten Bernhard Henrik Crusell.

Ausführende sind die Geigerin Moeka Ueno, der Bratschist Justus Schümmer, der Cellist Richard Verna, der Kontrabassistin Tzu-Hsuan Yang, die Fagottistin Agnes Neudorfer so-wieder Klarinettist Jonathan Weimer, dessen Ausbildung an der Städtischen Musikschule begonnen hat. Das Konzert wird ca. eine Stunde dauern und ist daher auch für junge Zuhörende gut geeignet.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die jungen Musikerinnen und Musiker wird gebeten.