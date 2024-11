Social Media Foto-Spots Freiraum für Macher in Wunsiedel im Fichtelgebirge

Die Liebe zum Fichtelgebirge ist einigen Jahren der Treibstoff für die erfolgreiche Kampagne Freiraum für Macher, die mit viel Herzblut in diesem Jahr um Freiraum für Macherinnen ergänzt worden ist. Nun hat das Team auf der Luisenburg den ersten von drei geplanten Social-Media Foto-Spots aufgestellt. Der überdimensionale Fotorahmen in Herzform lädt als Motiv sowohl Touristinnen und Touristen, als auch Fichtelgebirglerinnen und Fichtelgebirgler dazu ein, die atemberaubende Aussicht auf das Fichtelgebirge bildlich festzuhalten und ihre Momente in den sozialen Medien unter den Hashtags #freiraumfürmacherinnen #freiraumfürmacher zu teilen.

„Mit den Social-Media Foto-Spots schaffen wir nicht nur besondere Fotomotive, die man gerne immer wieder anschauen wird. Wir ziehen gleichzeitig Aufmerksamkeit auf unser Fichtelgebirge. Wir hoffen, dass viele Menschen diesen Ort besuchen, ihre Eindrücke verbreiten und so für unser schönes Fichtelgebirge werben.“ erklärt Katharina Becher aus dem Freiraum-Team. Mit der Luisenburg hat das Freiraum-Team einen Ort ausgewählt, der das Fichtelgebirge perfekt verkörpert.

Zwei weitere Fotorahmen wird es noch geben. Darüber, wo weitere passende Standorte sein können, soll jetzt die Community entscheiden dürfen. Über die Social-Media-Kanäle der Kampagne Freiraum für Macher können Einheimische, Touristinnen und Touristen ihre Lieblingsorte vorschlagen, die sie als perfekte Kulisse für einen der neuen Spots sehen. Cosima Benker aus dem Freiraum-Team: „Wir wollen die Menschen aus der Region aktiv einbinden und sind gespannt, welche Orte die Community als nächste Vorschläge einbringt. Es gibt so viele wunderschöne Orte im Fichtelgebirge, und wer könnte sie besser kennen als die Menschen, die hier leben oder hier gerne Urlaub machen?“ Schon in den kommenden Wochen werden über Umfragen auf Social-Media verschiedene Ideen und Vorschläge gesammelt und schließlich abgestimmt. Die Entscheidung für die zwei weiteren Orte, soll noch diesem Jahr getroffen werden.

Mit den neuen Foto-Spots zielt die Kampagne darauf ab, das Fichtelgebirge erneut überregional als Region mit jeder Menge Freiraum für Macherinnen und Macher zu präsentieren. Besuchende und Einheimische sind eingeladen, ihre Bilder in den sozialen Netzwerken zu teilen und so zur weiter steigenden Bekanntheit der Hashtags #freiraumfürmacherinnen und #freiraumfürmacher beizutragen. Landrat Peter Berek ruft alle zum Mitmachen auf: „Jeder, der ein Foto an einem dieser Spots macht und es teilt, unterstützt damit die Kampagne und zeigt, wie viel Potenzial in unserer Region steckt.“

Die #freiraumfürmacher-Social-Media Fotospots sind eines von mehreren Projekten innerhalb des Regionalmanagements Bayern und werden vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. Gefertigt wurden die Foto-Rahmen von Pecher Kunststoff aus Marktleuthen gefertigt, welches bereits die bekannten #freiraumfürmacher-Würfel konstruiert hat.