„SelbstBehauptungskurs für Frauen“ in Bayreuth

Gefördert durch das Programm „Frauen sichtbar & gesund“

AVALON Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt – Beratung und Prävention e.V. bietet am 29.11.2024 (16.00 bis 21.00 Uhr) und 30.11.2024 (10.00 bis 15.00 Uhr) wieder einen Selbstbehauptungskurs für Frauen im Alter von 18 bis 99 Jahren an. Frauen brauchen oft in ganz unterschiedlichen Situationen Mut, ihren Körper und ihre Psyche zu schützen. Besprochen und trainiert werden Körperhaltung, Mimik und Sprache. Neben Schlagtechniken trainieren die Teilnehmerinnen ihre Selbsteinschätzung und Intuition, um Situationen für sich zu entscheiden. Unterschiedliche Fallbeispiele sowie z. B. das Thema KO-Tropfen werden besprochen und in der Gruppe reflektiert. Der Kurs umfasst insgesamt zehn Stunden.

Im Anschluss haben alle Kursteilnehmerinnen die Möglichkeit, an unserem monatlichen Übungsabend „Schlagtraining“ teilzunehmen, um die gelernten Schlagtechniken zu vertiefen und zu üben, aber auch, um zu sehen, wo jeder persönlich für sich steht. Alle Informationen zum Kurs und Übungsabend finden Sie unter www.avalon-bayreuth.de unter Selbstbehauptungskurse. Fragen beantwortet AVALON gerne unter Tel: 0921 – 51 25 25 oder per Mail an info@avalon-bayreuth.de.