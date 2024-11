Schmetterling Partner reisten exklusiv mit vtours in die Dominikanische Republik

Vom 16. bis 23. Oktober 2024 nutzten 16 Schmetterling Partner die Gelegenheit, den Osten der Dominikanischen Republik kennenzulernen. Gemeinsam mit dem Partner vtours und dem Fremdenverkehrsamt der Dominikanischen Republik besuchten die Teilnehmer 10 luxuriöse Hotels und begutachteten das umfangreiche Freizeitangebot des Inselstaats.

Die Schmetterlinge verbrachten ihre Nächte in den 5-Sterne-Hotels Hilton La Romana und dem Bahia Príncipe Grand Aquamarine sowie dem 4-Sterne-Hotel Coco Sunscapes Punta Cana. Im weiteren Verlauf der Reise besichtigten die Partner weitere hochklassige Hotels der Iberostar-Gruppe.

Ohne Freizeitmöglichkeiten kommt keine Traumreise aus. Daher besichtigten die Reisebüro-Partner wichtige Freizeitlocations in der Region: die Insel Saona als Teil des Nationalparks Cotubanamá mit seinen imposanten Mangroven- und Palmenwäldern, den naturbelassenen Sandstrand der Playa Cabeza de Toro und das Surferparadies Playa Macao. Hinzu kamen auch Insider-Tipps des Landes wie etwa das Casa Tipica wo den Schmetterlingen die einzigartige Art der Herstellung heimischer Produkte wie Zigarren oder Kaffees vorgestellt worden ist. Von der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt, dem umfangreichen Wassersportangebot, den Delikatessen wie den lokalen Fischgerichten bis hin zu den kilometerlangen, weißen Sandstränden mit kristallklarem Wasser, bietet die Dominkanische Republik alle Zutaten für einen unvergesslichen Urlaub.

„Die Insel erfreut sich seit Jahren stetig steigender Beliebtheit, da sie großartige Hotels, wunderschöne Strandpanoramen und ein breites Unterhaltungsangebot für absolut jeden Geschmack bietet. Egal ob Familienurlaub, Erlebnisreise mit dem Buggy am Strand oder als Reise zum Entspannen“, so Ömer Karaca, CEO von Schmetterling. „Unsere Reisebüros können nach dieser Inforeise den Kunden hautnah vermitteln, welche Bandbreite an Aktivitäten sie auf der karibischen Insel erwarten.“

Das Fremdenverkehrsamt der Dominikanischen Republik möchte durch die Inforeise das Bewusstsein für die Dominikanische Republik als Urlaubsziel festigen und das ohnehin hohe Interesse der Reisebüros und ihrer Kunden steigern. Der Inselstaat bietet eine spannende Kombination aus Natur, Kultur und Entspannung. Ideal für alle Reisenden, die viel Abwechslung schätzen.

Schmetterling dankt seinem Partner vtours und dem Fremdenverkehrsamt der Dominikanischen Republik für die umfangreiche Unterstützung bei der Durchführung der Inforeise.

Über Schmetterling International

Schmetterling International in Geschwand (Landkreis Forchheim) ist das größte unabhängige und inhabergeführte Touristik-Vertriebsunternehmen Deutschlands. Als Komplett-Dienstleister für Reisebüros vereint Schmetterling International in sechs Geschäftsbereichen die gesamte Welt der Touristik unter einem Dach: Reisebüro-Kooperation, Technology, Reise-Service-Center, Versicherungsmakler, Flug-Consolidator und Gruppenreisen. Schmetterling International ist ein Familienunternehmen und wurde 1968 von Willi Müller gegründet. Tochter Anya Müller-Eckert führt das Unternehmen in der zweiten Generation. Im Januar 2022 wurde außerdem Ömer Karaca in die Geschäftsführung berufen.