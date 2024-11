RathausReport der Stadt Erlangen vom 6. November 2024

Seniorenbeirat konstituiert sich

Zu seiner konstituierenden Sitzung kommt der Seniorenbeirat der Stadt am Montag, 11. November, um 16:00 Uhr im Rathaus zusammen. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Florian Janik werden die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet und die neuen Mitglieder vorgestellt. Die bisherige Vorsitzende Dinah Radtke gibt einen Rückblick auf die letzte Periode des Gremiums, bevor die Wahl des Vorsitzes bzw. der beiden stellvertretenden Vorsitzenden stattfindet.

Weitere Informationen zu Ausschüssen und Gremien gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

UVPA tagt am Dienstag

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA) des Stadtrats kommt am Dienstag, 12. November, um 16:15 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Sie findet im Rathaus (1. OG, Ratssaal) statt. Auf der Tagesordnung stehen der Neubau der Schleuse Kriegenbrunn (Austausch mit dem Wasserstraßenneubauamt), Anmeldungen für Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramme, eine Machbarkeitsstudie mit Variantenvergleich zur Radschnellverbindung Erlangen-Fürth, der Haushalt für das kommende Jahr samt Stellenplan und anderes mehr.

Weitere Informationen zu Ausschüssen und Gremien gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

Klimamobil am Siemens Campus

Das Klimamobil der Stadtverwaltung ist unterwegs, um Bürgerinnen und Bürgern zu Themen wie Gebäudesanierung, Photovoltaik oder Förderungen zu beraten. Der nächste Standort ist am Donnerstag, 7. November, und am Donnerstag, 14. November, der Siemens Campus (Siemenspromeande, Kreuzung Ampereweg und Hauptpromenade) von jeweils 11:00 bis 14:00 Uhr.

Wie das Amt für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt mitteilt, beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Umsetzungsmöglichkeiten im nachhaltig ausgebauten Elektro-Kleinbus, der sogar eine eigene Solaranlage besitzt. Info: www.erlangen.de/klimamobil.

Stadtrundgang zu Gedenkorten für NS-Opfer

Im Rahmen des Gedenkens an die Reichspogromnacht bietet das Stadtmuseum am Samstag, 9. November, um 14:00 Uhr, einen Stadtrundgang an, der Gedenkorte für die Opfer des Nationalsozialismus ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Dies geschieht auf unterschiedliche Weise, z.B. durch Kunstprojekte wie die „Stolpersteine gegen das Vergessen“ des Künstlers Gunter Demnig. Oder durch Inschriften wie im Innenhof des Palais Stutterheim, wo „die Stadt […] ihrer Opfer des nationalsozialistischen Terrors“ gedenkt.

An diesen und anderen markanten Stationen werden historische Ereignisse mit den Schicksalen von Mitmenschen verknüpft, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Neben das Gedenken stellt sich zugleich die Frage über das Wie des Erinnerns. Mit welchen Präsentationsformen erreicht man Aufmerksamkeit? Wie kann oder soll Erinnerungskultur heute aussehen?

Der Rundgang beginnt im Foyer des Stadtmuseums (Martin-Luther-Platz 9), die Teilnahme ist begrenzt. Um eine vorherige Anmeldung (Telefon 09131 86-2300, E-Mail stadtmuseum@stadt.erlangen.de) wird gebeten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtmuseum-erlangen.de.

Sommersonnwende in Eskilstuna

Von 15. bis 22. Juni 2025 und damit in einer besonderen Zeit, der Sommersonnwende, wenn die Sonne nie so ganz untergeht, findet eine Reise in Erlangens nördlichste Partnerstadt Eskilstuna in Schweden statt. Auf dem Programm stehen zahlreiche Sehenswürdigkeiten in der näheren und weiteren Umgebung der rund 70.000 Einwohner großen Stadt. Mitreisende lernen in einem historischen Stadtspaziergang z.B. das Bolinder-Munktell-Museum kennen, das für über 180 Jahre Industriegeschichte weithin bekannt ist, und die beiden beeindruckenden Bauwerke, die Klosterkirche, die 1929 errichtet wurde, sowie die Forskirche, deren Bau St. Eskil veranlasste. Auch das moderne Eskilstuna gehört dazu.

Weitere Informationen zu Kosten, Reiseverlauf und Anmeldung gibt es bei Ute Guthunz (Telefon 09131 408111, E-Mail ute.guthunz@web.de). Das gemeinsame Programm (Busreisen, Eintritte, Reiseleitung) kostet pro Person ca. 400,00 Euro. Teilnehmende, die mit einem eigenen Wohnmobil anreisen, organisieren die Hin- und Rückreise sowie die Stellplatzreservierung selbst. Wer per Flug, Bahn oder mit dem eigenen Auto anreist, muss die Tickets selbst buchen. Die Buchung von Hotelzimmern erfolgt über TUI Nürnberg. Die Anmeldung ist bis 15. November möglich.

Wacholderweg gesperrt

Im Zuge von Instandsetzungsmaßnahmen an der Wasserleitung ist der Wacholderweg (Erlangen-Süd) zwischen Gleiwitzer- und Breslauer Straße gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, gilt die Sperrung von Mittwoch, 13. November, bis voraussichtlich Ende März 2025.

Sperrung im Mistelweg dauert länger

Die Sperrung zwischen Mistelweg, Naturbadstraße und Loheweg in Dechsendorf dauert länger. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, muss sie noch bis Freitag, 29. November, verlängert werden.