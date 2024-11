RathausReport der Stadt Erlangen vom 5. November 2024

Neue Hebesätze für die Grundsteuer in Erlangen beschlossen

Der Erlanger Stadtrat hat am Montag die neuen Hebesätze für die Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025 verabschiedet. Für die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) wird der Hebesatz auf 590 Prozent festgelegt. Für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) gilt künftig ein Hebesatz von 425 Prozent. Die Änderungen sind notwendig, da die bundesweite Grundsteuerreform ab 2025 wirksam wird und den Erlass einer neuen Grundsteuer-Hebesatzsatzung erfordert. Auch in den Nachbarstädten wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. So ändert Fürth den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 660 an (bisher 555), Nürnberg auf 780 (vorher 555).

Mit der Reform wird in Bayern das Berechnungsmodell von einer wertbasierten auf eine flächenbezogene Grundlage umgestellt. Dies führt zu Änderungen der Messbeträge und somit der zu zahlenden Steuer. Nach dem neuen, rein flächenbezogenen Berechnungsmodell kann entweder eine niedrigere oder höhere Steuer anfallen. Nach Berechnungen der Kämmerei sinkt in Erlangen der Messbetrag jedoch in knapp 80 Prozent der Fälle.

Die Erhöhung in Erlangen setzt sich wie folgt zusammen: 100 Prozentpunkte der Erhöhung entfallen auf einen aufkommensneutralen Hebesatz, der das Steueraufkommen im Jahr 2024 absichert, da durch die Reform die Gesamtsumme der Messbeträge sinkt. Weitere 65 Prozentpunkte berücksichtigen die angespannte Haushaltssituation der Stadt aber auch Unsicherheiten, die sich aus der Reform ergeben (u.a. neue Erlassmöglichkeiten, unvollständige Datengrundlagen, Einspruchsverfahren beim Finanzamt).

Durch die Grundsteuerreform fallen einige Objekte aus der Grundsteuer A in die Grundsteuer B. Würde der Hebesatz der Grundsteuer A aufkommensneutral berechnet, müsste er deutlich über dem aktuellen Niveau von 300 Prozent liegen. Um eine zu große Belastung für die verbleibenden Objekte zu vermeiden, wurde der Hebesatz der Grundsteuer A auf 425 Prozent festgelegt.

Die Stadt Erlangen wird die neuen Grundsteuerbescheide Mitte Januar 2025 versenden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/grundsteuer.

Benefizkonzert bringt 1.700 Euro für Browary

Der Nürnberger Metropolmusik e. V. veranstaltete zusammen mit der ukrainischen Jazz-Sängerin Viktoria Leléka am vergangenen Samstag ein Benefizkonzert für Erlangens ukrainische Solidarpartnerstadt Browary. Im gut besuchten Katharinensaal im Kreuz und Quer lauschte das Publikum begeistert der Musik.

Mit ihrem Auftritt konnten die Musikerinnen und Musiker Spenden in Höhe von rund 1.700 Euro sammeln, die nun alle einer Schule in Browary zugute kommen. Am Montagabend fand ein weiteres gemeinsames Konzert in Nürnberg statt, bei dem Spenden für Nürnbergs Partnerstadt Charkiw gesammelt wurden.

„Diwali“ am Samstag im Redoutensaal

Zum letzten großen Fest im Rahmen des Jahresprogramms „Vielfalt Indiens 2024 in Erlangen“ lädt die Indian Community Franconia zum indischen Lichterfest „Diwali“ am Samstag, 9. November, von 16:30 bis 22:00 Uhr in den Redoutensaal (Theaterplatz 1) ein. Es gibt verschiedene Tanzdarbietungen, Musik, Gebete und indische Spezialitäten. Oberbürgermeister Florian Janik besucht das Fest am Abend und überbringt die guten Wünsche der Stadt.

„Diwali“ ist eines der wichtigsten Feste des Hinduismus und wird in Indien, Sri Lanka und Nepal und anderen hinduistisch geprägten Ländern gefeiert. Es steht für die Abkürzung von Deepavali und wird als „Lichterschwarm“ oder „Anreihung von Lampen“ übersetzt. Nach der traditionellen Überlieferung werden neue Lampen gekauft, um den Seelen der Toten den Weg ins Nirwana zu erleuchten und aufzuzeigen. Parallel zu diesem Zeitpunkt des Diwali wird auch Halloween und der Totensonntag gefeiert, was die Themen Tod, Seelen und (Kerzen-) Licht aufgreift. Die Göttin Lakshmi steht auch im Mittelpunkt des indischen Festes: So soll die Göttin von Blumenschmuck und hellerleuchteten Häusern angelockt werden und so dem Haus im kommenden Jahr florierende Prosperität schenken. Auf dem indischen Subkontinent werden Gebäude und Straßen großzügig mit Lichterketten, Blumen und Kerzen dekoriert.

Das Lichterfest ist ein fröhliches Fest, das im Kreis von Familie und Freunden groß gefeiert wird. Viele Geschenke und reich gedeckte Tafeln tragen zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Vergleichbar ist das Fest mit dem christlichen Weihnachten.

Sperrung in der Südlichen Stadtmauerstraße dauert länger

Die Sperrung in der Südlichen Stadtmauerstraße, zwischen Goethe- und Haupt-/Nürnberger Straße (Fußgängerzone) dauert länger. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, muss sie noch bis Freitag, 15. November, verlängert werden. Die Umleitung für den Fahrradverkehr bleibt bestehen.