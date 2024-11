Polizeibericht Hochfranken vom 06.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

14-jähriger Bub kollidiert mit Auto

COBURG. Mit leichten Verletzungen endete der Zusammenstoß eines 14-jähirgen Fußgängers mit einem Auto im Coburger Stadtgebiet.

Glück im Unglück hatte der Jugendliche, als er in der Dämmerung am Dienstag um kurz nach 17 Uhr beim Passieren der Verkehrsinsel in der Hindenburgstraße nicht auf den Verkehr achtete. Unvermittelt rannte der junge Mann auf die andere Straßenseite und stieß mit einem vorbeifahrenden und vorfahrtberechtigten Chrysler zusammen. Der Fahrer hatte keine Chance mehr seinen Pkw abzubremsen und erwischte den Jungen mit seiner rechten Fahrzeugfront. Aufgrund seiner Verletzungen wurde dieser vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum Coburg verbracht.

Die Coburger Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. Im Zuge dessen wurde die Hindenburgstraße während der Unfallaufnahme kurzzeitig halbseitig gesperrt.

Graffiti-Schmiererei

COBURG. Unbekannte Schmierfinken haben in der Zeit vom 28.10.2024 bis 05.11.2024 an der Gargenwand eines Anwesens im Isselburgweg mehrere Schriftzüge in hell- und dunkelblauer Farbe angebracht.

Die Coburger Polizeiinspektion hat die Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Die Kosten zur Beseitigung der Schmiererei werden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Renitentes Diebespaar

COBURG. Am Dienstag gegen 10 Uhr versuchte ein 68-jähriger Mann und seine sechs Jahre jüngere Ehefrau in einem Einkaufsmarkt in der Milchhofstraße mehrere Lebensmittel zu entwenden. Allerdings wurde das diebische Paar von einem Angestellten dabei beobachtet, wie sie den Kassenbereich passierten und nur einen Teil der Ware bezahlten. Beim Verlassen des Marktes wurden die Beiden auf den Diebstahl angesprochen und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife festgehalten. Beide versuchten jedoch noch bis zum Eintreffen der Polizei die geklauten Artikel wieder loszuwerden, was jedoch nicht gelang. Bei der Sachverhaltsaufnahme an der Tatörtlichkeit zeigte sich der 68-Jährige allerdings durchweg aggressiv, weshalb eine Verbringung zur Dienststelle unumgänglich war. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnte das Paar die Dienststelle wieder verlassen.

Durch ihr Verhalten haben sich die „Zwei“ gleiche mehrere Strafanzeigen eingehandelt.

Polizeiinspektion Kronach

Alkoholisierter Kraftfahrer

Küps – Am Mittwoch, gegen 00.30 Uhr hielt sich der Fahrer eines silbernen VW auf dem Gelände einer Tankstelle in Johannisthal auf. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde festgestellt, dass der offensichtlich betrunkene Fahrzeugführer mit seinem PKW in Fahrtrichtung Kronach davonfuhr und an der nahegelegenen Ampelanlage das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Der Zeuge konnte ebenso das amtliche Kennzeichen des VW mitteilen. Der Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er befand sich noch in seinem Fahrzeug und rangierte seinen PKW auf sein Grundstück. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte Alkoholgeruch bei dem 47jährigen Mann festgestellt werden. Ein Test mit einem Wert von 0,80 mg/l bestätigte diesen Verdacht. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins waren die weiteren Folgen.

Nach Unfall entfernt

Kronach – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, gegen 10.30 Uhr die Kaulangerstraße in Kronach und bog auf Höhe der Straße Kaulanger in selbige nach rechts ab. Im folgte der Fahrer eines schwarzen VW Golf. Der Vorausfahrende bremste im Kaulanger seinen PKW bis zum Stillstand ab, da diesen ein Omnibus entgegen kam. Auch der nachfolgende VW-Fahrer bremste bis zum Stillstand. Unvermittelt begann der unbekannte Fahrzeugführer rückwärts zu rangieren, um dem Bus Platz einzuräumen. Hierbei fuhr er gegen den hinter im stehenden VW Golf. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Der entstandene Schaden am Fahrzeug des Geschädigten beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Parkrempler

Küps – Wie erst jetzt bekannt wurde parkte eine Geschädigte ihren PKW Mitsubishi am vergangenen Samstag, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lessingstraße in Küps. In dieser Zeit fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen das geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Der entstandene Schaden am Heck des Mitsubishi beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Polizeiinspektion Kulmbach

Tresor entwendet

Mainleus/Fassoldshof. Viele Kinder in gruseligen Kostümen waren am Abend vor Allerheiligen unterwegs und hofften auf Süßigkeiten von Hausbewohnern. „Süßes oder Saures“ war fast jedes Mal zu hören und in nahezu allen Fällen konnten sich die Bewohner mit Süßigkeiten retten, bevor ihnen ein Streich gespielt wurde.

In einem Fall spielten Unbekannte allerdings der Jugendheimeinrichtung Fassoldshof einen wirklich schlechten „Streich“. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Verwaltungsgebäude der Rummelsberger Dienste für junge Menschen. Mehrere Türen, auch im Inneren, wurden aufgebrochen und ein kleiner Tresor sowie ein lebensrettender Defibrillator entwendet. Da der schwere und unhandliche Tresor möglicherweise nicht von einer Person zu transportieren war, geht die Polizei davon aus, dass mehrere Langfinger am Tatort waren und der Tresor mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Deutlich geringer fiel dagegen die Beute aus, welche die Täter bei ihrem Einbruch eroberten. Möglicherweise konnten die Täter in der Nacht oder danach von Zeugen beobachtet werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 entgegen.

PKW angefahren und ab

Kulmbach – Am 05.11.2024 gegen 17:20 Uhr wurde ein grüner Audi A4 Avant vermutlich beim Ausparken angefahren. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Abgestellt war das Fahrzeug in der Oberen Stadt 4 in Kulmbach. Es entstand ein geringer Sachschaden. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Sachschaden an Pkw

Mainleus – Am 05.11.2024 im Zeitraum 08:45 Uhr bis 10:00 Uhr, wurde ein silberner Skoda Octavia im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Abgestellt war das Fahrzeug in dem Zeitraum auf den Parkplätzen des Lidl und Tedi in Mainleus. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500,– Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.