Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 06.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

VW/Golf innerhalb einer Stunde angefahren

BAMBERG. Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde ein, auf dem Sparkassenparkplatz in der Adolf-Kolping-Straße, geparkter grauer VW-Golf von Unbekannten angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden am hinteren Kotflügel und der Felge zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

BAMBERG. In der Kloster-Langheim-Straße wurde am Dienstagfrüh ein 27-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Polizeibeamten fiel sofort auf, dass er unter Einfluss von Drogen stand.

Zwei Stunden später fiel in der Markusstraße ein 23-Jähriger aufgrund seiner Fahrweise auf. Auch bei ihm war den Beamten sofort klar, dass er unter Drogen stand. Er gab an, kurz vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben.

Die Fahrzeuge der Beiden blieben jeweils vor Ort stehen, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und Beide zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht.

Gegen 17:15 Uhr tauchte ein 34-Jähriger bei der Polizei Bamberg auf. Über die Sprechanlage der Zentralwache machte er wirre Angaben und äußerte, er würde gerade einen Joint rauchen. Weiter gab er an, mit dem Auto unterwegs zu sein und nach Hause fahren zu wollen. Um dies zu unterbinden, wurde sein Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt.

Führerschein liegt schon bei der Polizei

BAMBERG. Bei einer Verkehrskontrolle in der Zeppelinstraße am Dienstagabend gab der 42-jährige Fahrer eines Seat/Leon auf Nachfrage gegenüber den Polizeibeamten an, keinen Führerschein zu besitzen. Recherchen ergaben, dass er seinen Führerschein im Oktober für längere Zeit abgeben musste, weil er des Öfteren ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs war. Das Fahrzeug seiner Freundin blieb vor Ort stehen. Ihren Autoschlüssel kann sie bei der Polizei Bamberg abholen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Verkehrsunfallfluchten

MEMMELSDORF. Bereits am Donnerstag, 31. Oktober, ereignete sich auf dem Rewe-Parkplatz in der Stockseestraße in Lichteneiche ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein Unbekannter fuhr zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr einen geparkten Pkw, Audi/A4 an und verließ unerlaubt den Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

HIRSCHAID. In der Pickelgasse kam es am Montagvormittag zu einem Unfall. Ein Zeuge konnte beobachten, wie eine Autofahrerin gegen einen geparkten Pkw fuhr und sich anschließend entfernte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Da Dank des Zeugen das Kennzeichen bekannt ist, konnte die Ermittlung aufgenommen werden.

ALTENDORF. Am Dienstagnachmittag fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer in einer Baustelle gegen einen Kunststoffkanal, begutachtete den Schaden, fuhr weiter und hielt dann noch im Baustellenbereich an. Als die Streife eintraf, wies das Fahrzeug frische Frontschäden, sowie einen platten Reifen auf. Der Fahrer gab an, aufgrund des Konsums von Medikamenten und gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Zusätzlich wurde festgestellt, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Sonstiges

HIRSCHAID. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Dienstagabend in der Von-Weyda-Straße bei einen 49-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Mann wurde zu einem weiteren Test zur Dienststelle gebracht und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

HARTLANDEN. Auf einem frei befahrbaren Feldweg in der Rothenbühlstraße war am Samstagnachmittag, 15.45 Uhr, eine 43-jährige Frau mit ihrem Pferd spazieren. Ein Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, wollte an der Fußgängerin vorbeifahren. Als die 43-Jährige ihm signalisierte, dass sie an dieser Stelle nicht ausweichen könne und den Autofahrer bat, kurz zu warten, fuhr der nicht einsichtige Fahrzeugführer der Frau mit geringer Geschwindigkeit gegen das linke Bein. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Autofahrer überholte und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Er wird wie folgt beschrieben:

Etwa 45 Jahre alt, braun meliertes Haar, Brillenträger. Unterwegs war der Mann mit einem silberfarbenen Kompaktwagen.

Wer kann der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, Hinweise zur Ermittlung des Fahrzeugführers geben?

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Diebesgut mittels Air-Tag aufgefunden

Bayreuth. Gestohlenes Fahrrad konnte mittels eines Trackers aufgefunden werden.

Aufgrund eines verbauten Air-Tags konnte ein gestohlenes Pedelec aufgefunden werden. Der Geschädigte ortete das Fahrrad in der Nähe des Stadtteils Burg. Hier konnte durch Beamte der PI Bayreuth-Stadt das Fahrrad in einem zur Werkstatt ausgebauten Raum in einer Tiefgarage aufgefunden werden. Desweitern wurden in den Raum weitere gestohlen gemeldete Pedelecs und Fahrradteile aufgefunden. Teilweise fanden schon „Umbaumaßnahmen“ an den entwendeten Fahrrädern statt, um eine Zuordnung zu erschweren. In der kleinen Werkstatt konnten zudem zwei amtsbekannte Männer aus Bayreuth angetroffen und festgenommen werden. Der eine Festgenommene, ein 38 Jahre Mann, gab den Diebstahl eines Fahrrades direkt vor Ort zu. Gegen den zweiten Mann, einen 43jährigen Mann aus Bayreuth, wird ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die gestohlen Pedelecs und die entwendeten Fahrradteile wurden sichergestellt.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfall

Ebermannstadt. Am Dienstagmittag fuhr ein 36-jähriger mit seinem Peugeot an die Kreuzung Am Kirchenwehr heran. Kurz bevor er dort mit seinem Fahrzeug zum Stillstand kam, stolperte ein 83-jähriger Mann ohne Fremdbeteiligung so unglücklich, dass er mit dem Kopf gegen das hintere rechte Rad fiel und sein rechter Arm unter den Reifen des Pkws kam. Der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Forchheim. Am Montagabend wurde ein grauer Kia auf dem Parkplatz eines Sportstudios in der Daimlerstraße von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerkannt von der Unfallstelle. An dem Kia entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter Tel. 09191 / 70900 entgegen.

Forchheim. Am späten Dienstagnachmittag wurde in der Hauptstraße ein blauer VW im fließenden Verkehr von einem Bus im Heckbereich touchiert. Der Linienbus fuhr anschließend weiter. Der Schaden an dem VW beträgt mindestens 3.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei Forchheim.

Diebstähle

Forchheim. Am Montagmittag entwendete eine bislang unbekannte männliche Person in einem Geschäft in der Hauptstraße mehrere Beutel mit losen Teegemisch. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 60 Euro. Hinweise auf den Tathergang oder den Täter nimmt die Polizei Forchheim entgegen.

Hausen. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde von einem Fahrradständer in der Thurner Straße ein abgesperrtes Mountainbike entwendet. Der Wert des Fahrrades beträgt 600 Euro. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Eggolsheim. Am Dienstagabend wurde in der Bahnhofstraße ein 32-jähriger VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Forchheim. Genauso erging es einem 25-jährigen Seat-Fahrer am späten Dienstagband. Bei ihm ergab der Alkoholtest 0,56 Promille. Auch er musste sein Auto stehen lassen und wird seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Falsche Namensangabe

BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Dienstagabend versuchte die Polizeistreife, im Rahmen einer zivilrechtlichen Angelegenheit, von einem 23-jährigen Mann die Personalien festzustellen. Trotz Belehrung, wahrheitsgemäß zu antworten, gab der junge Mann zunächst falsche Personalien an. Nach wiederholter Belehrung konnten die fehlenden Daten vervollständigt werden. Ihm droht, aufgrund der Falschaussage, nun eine Anzeige wegen dieser Ordnungswidrigkeit.

Verkehrsunfall zweier Schulbusse

MARKTZEULN, LKR. LICHTENFELS. Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Kollision zweier Schulbusse. Eine 26-jährige Busfahrerin befuhr die Straße Am Flecken in Richtung Schwürbitz. In einer Kurve kam ihr ein anderer Bus entgegen. Der 41-jährige Busfahrer konnte seinen Bus zwar stoppen, jedoch eine Kollision nicht verhindern. Es kam zu Beschädigung von zwei Seitenfenster des Schulbusses der Auszubildenen. Durch die Fenstersplitter erlitt ein 13-jähriger Schüler leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

LICHTENFELS. Am Dienstagmittag befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines VW die Straße Am Klentsch und wollte in die vorfahrtsberechtigte Siedlerstraße abbiegen. Ein von rechts kommender 55-Jähriger wich mit seinem Omnibus einem geparkten PKW aus, wodurch er auf der Fahrbahnmitte fuhr. Der Golffahrer passierte währenddessen schon die Siedlerstraße und touchierte dabei den Bus. Es entstand ein Gesamtschaden von 2.000 Euro.

Ladendiebstahl

LICHTENFELS. Am Dienstagmorgen konnte eine Ladendiebin in einem Lebensmittelgeschäft auf frischer Tat ertappt werden. Ein Zeuge beobachtete wie eine 41-Jährige eine Vodkaflasche, im Wert von 5,49 Euro, in ihre Jackentasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Die dazu gezogene Polizeistreife durchsuchte die Beschuldigte und stellte die geklaute Flasche fest. Die 41-Jährige erhielt ein 12-monatiges Hausverbot und eine Anzeige wegen Diebstahl.

Sachbeschädigung

EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Am Montagabend beschädigte ein unbekannter Täter erneut eine Lebendfalle im Jagdrevier Prächting/Stallor. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise und Beobachtungen zum Vorkommnis nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.

Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht

LICHTENFELS. Am Montag stahl ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 11:30 bis 14.55 Uhr, einen Rucksack aus einem versperrten PKW. Der graue VW Touran parkte zu dieser Zeit in der Kronacher Straße. In dem Rucksack befanden sich unter anderem ein Schlüsselbund inklusive Air-Tag und eine Geldbörse mit diversen Karten. Durch den Air-Tag konnte lediglich der Schlüsselbund in Bamberg geortet und anschließend mit Hilfe der PI Bamberg-Stadt in einem Glascontainer gefunden werden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Hinweise und Beobachtungen zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.