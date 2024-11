Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 06.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Vor Polizei davongefahren und Unfall verursacht

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend (05.11.2024) gegen 21:50 Uhr im Erlanger Stadtgebiet ereignet hat.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Mercedes fiel in der Überleitung von der Odenwaldallee auf den Adenauerring einer entgegenkommenden Streifenbesatzung durch auffälliges Fahrverhalten und deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf. Die Polizeibeamten wendeten daraufhin den Streifenwagen, um den Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterziehen zu können. Als dieser bemerkte, dass ihm die Polizei folgen will, beschleunigte er nochmals und wollte im weiteren Verlauf des Adenauerrings auf die Straße Am Europakanal abbiegen.

Im Bereich der Überleitung verlor der Fahrer, aufgrund seiner nichtangepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Pkw. Dieser kam stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit an einer Schutzplanke zum Stehen. Bis zum Eintreffen der Beamten hatte sich der unbekannte Fahrzeugführer zusammen mit einem weiteren Mitfahrer bereits zu Fuß entfernt. Eine Fahndung mit einer Vielzahl von Streifen und zusätzlicher Unterstützung der Erlanger Feuerwehr, mittels einer Drohne, verlief ergebnislos. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 € geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nicht zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Der Pkw wurde sichergestellt. Auch die Fahrzeughalterin konnte bislang nicht erklären, wer mit ihrem Fahrzeug unterwegs war. Sie ging davon aus, dass ihr Auto noch in der zum Wohnhaus gehörenden Tiefgarage geparkt ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass sich jemand unbefugt in den Besitz des Fahrzeugs brachte. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern noch an.

In diesem Zusammenhang werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 09131/760-114 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Heßdorf – Bereits im August wurden im Kinderhort in Hannberg durch unbekannte Täter die Sitzgelegenheiten hinter der Turnhalle angekokelt sowie Wände mit unleserlichen Graffiti beschmiert. Weiter wurden Stühle des Horts in die angrenzenden Grünflächen gebracht und dort ebenfalls angekokelt. Der Sachschaden beträgt ca. 200,00 €. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Herzogenaurach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Unfallflucht

Vermutlich durch einen Lkw wurde die Ampel auf der B 470 auf Höhe der Aral-Tankstelle Gremsdorf angefahren. Der mögliche Unfallzeitraum wird mit Dienstag 19.45 Uhr bis 23.00 Uhr angegeben. Wer etwas dazu beobachtet hat, möge sich bitte unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch, der 09193/63940, melden, damit der Verursacher für den Schaden in Höhe von 3500 Euro zur Verantwortung gezogen werden kann. Dieser fuhr nämlich weiter, ohne sich darum zu kümmern.

Mountainbike gestohlen

Am Dienstag zwischen 06.50 Uhr und 14.20 Uhr wurde vor der Schule in Röttenbach nahe der Bushaltestelle Forchheimer Weg ein mit einem massiven Fahrradschloss am Fahrradständer abgesperrtes schwarzes Cube Mountainbike im Wert von 2000 Euro gestohlen. Die Tatausführung könnte bemerkt worden sein, so dass Beobachtungen von Zeugen zur Ermittlung des Täters von der Polizei Höchstadt erbeten werden. Die Telefonnummer der PI Höchstadt lautet 09193/63940.

Viel falsch gemacht

Ein Ladendiebstahl von Schokolade im Wert von 110 Euro in einem Supermarkt in Adelsdorf war nicht die einzige Verfehlung eines 49jährigen aus Höchstadt am Dienstag in der Mittagszeit. Nachdem er dabei erwischt worden war, ließ er sich von einem Freund mit dem Auto abholen und setzte sich selbst ans Steuer, obwohl er dies mit 0,9 Promille, nach Konsum von Drogen und ohne Fahrerlaubnis nicht hätte tun dürfen. Zu allem Überfluss zeigte er den Beamten der Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch noch einen gefälschten Führerschein. Um die Sache abzurunden wurde auch bei dem Abholer festgestellt, dass er ohne Fahrerlaubnis und mit der gleichen Alkoholisierung Auto gefahren war. Neben den Anzeigen gegen die Männer wirkt das lebenslange Hausverbot im Supermarkt für den Ladendieb nicht sehr schlimm.