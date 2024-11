Oberfranken bei den Meisterschaften im Handwerk sehr erfolgreich

Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (DMH) landeten bei den Wettbewerben auf bayerischer Ebene insgesamt elf Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker aus Oberfranken ganz oben auf dem Siegerpodest. Sechs Gesellinnen und fünf Gesellen eroberten mit ihrer Leistung den ersten Platz und wurden damit zu Bayerns bester Nachwuchskraft in ihrem Gewerk. Zudem erreichten sechs junge Handwerkerinnen und Handwerker den zweiten Platz, acht weitere kamen auf Rang 3. Sie mischten sich unter 94 Gesellinnen und Gesellen aus ganz Bayern, die im Schweinfurter Konferenzzentrum Maininsel für ihre Leistungen geehrt wurden.

„Dass wir als kleinste Kammer in Bayern in elf Berufen den besten oder die beste Gesellin stellen, macht uns mächtig stolz“, sagt der Präsident der HWK für Oberfranken, Matthias Graßmann vor Ort. „Vor allem ist diese Bilanz natürlich ein Zeichen der sehr guten Ausbildungsqualität, die in unseren Betrieben geleistet wird.“

Arbeitsplatz mit Zukunft

„Die Siegerinnen und Sieger kommen genau zur richtigen Zeit, weil wir mehr denn je engagierte junge Menschen brauchen“, gratulierte Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT) den ausgezeichneten Gesellinnen und Gesellen: „Wir wollen mit unseren Betrieben die Zukunft gestalten. Bei Klima, Energie, Wohnen, Mobilität oder nachhaltiger Ernährung geht nichts ohne unsere tüchtigen und gut ausgebildeten Handwerkerinnen und Handwerker.“

Der BHT-Präsident, der diese Auszeichnung federführend durchführte, verwies in seiner Rede auf die zukunftssicheren Arbeitsplätze und hervorragenden Aufstiegsmöglichkeiten, die der Wirtschaftsbereich bietet: „Handwerk ist aber auch sinnvoll und sinnstiftend. Es erfüllt, macht zufrieden und glücklich.“ An die jungen Leute gerichtet, betonte er: „Sie sind unsere Fachkräfte von heute, sowie Führungskräfte, Ausbilderinnen, Meister und Unternehmerinnen von morgen. Ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche mir, dass Sie den Schwung mitnehmen und bei der Deut-schen Meisterschaft auf Bundesebene ebenfalls gut abschneiden.“

Elf Siegerinnen und Sieger aus Oberfranken

Im Rennen um den bayerischen Spitzenplatz in ihren Ausbildungsberufen setzten sich insgesamt elf Junghandwerkerinnen und Junghandwerker aus Oberfranken durch. Für sie geht es, wie für alle bayerischen Landessieger, nun in der Deutschen Meisterschaft im Handwerk auf Bundesebene weiter. Dort treten sie gegen Berufskollegen aus ganz Deutschland an. Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills messen sich jedes Jahr die Absolventinnen und Absolventen aus rund 120 verschiedenen handwerklichen Ausbildungsberufen. Der Wettbewerb besteht bereits seit 1951 und stellt die Qualität der Ausbildung im Handwerk sowie des dualen Ausbildungssystems in Deutschland heraus.

Die Sieger aus Oberfranken: