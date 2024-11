Neuer Festwirt für das Rehauer Wiesenfest

Das nächste Rehauer Wiesenfest, welches vom 04. bis 08. Juli 2025 stattfinden wird, hat einen neuen Festwirt

Nachdem es sich abgezeichnet hat, dass die fränkische Volksfestwirt GmbH 2025 aufgrund neuer Aufgaben das Wiesenfest nicht mehr als Festwirt betreuen kann, hat sich die Stadtverwaltung Rehau um einen qualitativ hochwertigen Ersatz bemüht. Gespräche wurden während des Jahres mit verschiedenen Interessenten geführt. Ein neuer Festwirtsvertrag wurde mittlerweile unterzeichnet.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung konnte die B. Schuhmann Festzeltbetriebe GmbH die Stadtverwaltung schnell überzeugen. Bei einem Besuch auf einem ausgerichteten Fest im August dieses Jahres stellte Festwirt Bastian Schuhmann sowohl seine Zeltvarianten vor, als auch die Zeltküche mit fester Speisekarte. Dieser Festzeltbetrieb stammt, wie auch die fränkische Volksfestwirt GmbH aus der Region, genauer gesagt aus Kasendorf im Landkreis Kulmbach.

In der Region ist die B. Schuhmann Festzeltbetriebe GmbH das ganze Jahr über auf mehreren Events aktiv. Vom Frühlingsvolksfest Sulzbach-Rosenberg über die Bierwoche in Kulmbach, auf dem Altstadtfest in Nürnberg, dem Volksfest in Weiden und im Winter in Kulmbach mit der Kulma Alm – Der erfahrene Betrieb hat verschiedene eigene Zelte, einen großen Stamm an festen Mitarbeitern und ein erfolgreiches Konzept. Einem tollen Rehauer Wiesenfest 2025 steht also nichts mehr im Wege!

Der Vertrag wurde nicht befristet, sodass eine Zusammenarbeit für die darauffolgenden Wiesenfeste noch intensiviert und die Veranstaltungen gemeinsam noch weiterentwickelt werden können.

Gemeinsam mit dem Festwirt plant die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen das Programm im Festzelt für die fünf Wiesenfesttage 2025. Die Umzüge und Aufführungen der Schüler finden traditionell am Wiesenfest-Sonntag und -Montag statt. Interessierte Vereine für die Umzüge werden Anfang des nächsten Jahres angeschrieben.

Als Brauerei konnte für das größte Fest in Rehau, wie bereits 2023, die Brauerei Meinel aus Hof gewonnen werden.

Die Stadt Rehau bedankt sich beim letztjährigen Festwirt, der fränkischen Volksfestwirt GmbH, für die konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2023 und wünscht weiterhin gutes Gelingen mit „Der Wertschaft“.