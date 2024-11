Manuel Grund zum Schulleiter der Berufsfachschule für Musik Oberfranken berufen

Manuel Grund wurde mit Beginn des neuen Schuljahres zum Leiter der Berufsfachschule für Musik Oberfranken und der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach berufen. Manuel Grund ist bereits seit 2021 Mitglied in der Schulleitung und hat sich im Laufe dieser Zeit in verantwortlicher Position als ausgewiesener Fachmann erwiesen.

Bezirkstagspräsident Henry Schramm als Vorsitzender des zuständigen Zweckverbandes und sein Stellvertreter Landrat Klaus Löffler beglückwünschten Manuel Grund und wünschten ihm für die Zukunft ein glückliches Händchen in seinen Entscheidungen zum Wohle der Schulen. „Mit Manuel Grund haben wir einen verlässlichen Partner, der sich über all die Jahre seines musikalischen Wirkens über die oberfränkischen Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat. Wir sind davon überzeugt, dass er einen wesentlichen Teil dazu beitragen wird, um unsere Einrichtungen in eine erfolgreiche Zukunft weiterzuentwickeln“, betont Henry Schramm.

Landrat Klaus Löffler nahm dies zum Anlass, um das künstlerische Wirken und somit das breit gefächerte musikalische Spektrum von Manuel Grund zu würdigen: Manuel Grund unterrichtet in den Fächern Ensembleleitung, Arrangement, „Harmonielehre/Tonsatz/Musiktheorie“ und ist zudem Leiter des Konzertchores. Außerdem ist er künstlerischer Leiter des oberfränkischen Sing- und Musikschulwerks und zudem verantwortlich für die Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach. „Diese bildet zusammen mit der Berufsfachschule für Musik Oberfranken in Kronach und dem Sing- und Musikschulwerk Oberfranken einen Dreiklang musikalischer Förderungskompetenz im Norden Bayerns“, unterstreicht Landrat Klaus Löffler.

„Es ist für mich eine große Ehre und eine ebenso große Verantwortung, unsere Schulen mit den Erfahrungen von gestern und den Visionen von morgen in die Zukunft begleiten zu dürfen. Dabei sehe ich es auch als unsere Aufgabe, neue, moderne Lernkonzepte zu entwickeln, die den Anforderungen der sich wandelnden Musikwelt gerecht werden“, freut sich Schulleiter Manuel Grund mit einem Blick in die Zukunft.

Manuel Grund schloss seine Studien im Bereich der Musik mit dem Masterstudium der Musikpädagogik an der Hochschule für Musik in Saarbrücken und einem Weiterbildungsstudium in Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ab. Gastverträge führten ihn als Orchestermusiker an nationale wie internationale Sinfonieorchester und Opernhäuser. Ebenso leitete er als Gastdirigent renommierte Orchester und Chöre beispielsweise in den USA oder auch in Spanien. Der zweifache Familienvater ist leidenschaftlicher Pädagoge, was durch seine Lehrtätigkeiten an diversen Akademien, Konservatorien und Musikschulen deutlich wird. So war er unter anderem Mitarbeitender an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Abgerundet werden seine künstlerischen Tätigkeiten durch Tourneen, CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. Auch tritt er als Verfasser von Lehrwerken, Kompositionen und Fachaufsätzen in Erscheinung und beschäftigt sich im Bereich der musikpädagogischen Forschung.