Krippenweg auch dieses Jahr in Bad Staffelstein

Die Adam-Riese-Werbegemeinschaft und die Kulturinitiative Bad Staffelstein richten erneut einen Krippenweg aus. Doch nicht nur Krippen sind gefragt.

Es ist schon Tradition. Der Krippenweg in der Kurstadt lockte in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Bad Staffelstein. „2023 waren es rund 50 Krippen, die in Schaufenstern oder in Privathäusern aufgestellt wurden“, so Mitorganisatorin Rosi Jörig. „Und es waren einige wirklich sehr interessante Stücke dabei.“

Damit auch in diesem Jahr der Krippenweg wieder sehenswert ist, ruft Rosi Jörig zum Mitmachen auf. „Es ist egal, ob es eine große oder eine kleine Krippe ist“, meint sie. „Und sie muss nicht perfekt sein“, ergänzt sie. „Es kann auch eine selbstgebastelte sein, aus Papier oder aus Bauklötzen.“ Und wer keine Krippe hat oder kein Fenster, um sie auszustellen, auch dafür hat sie eine Lösung. „Sie kann auch aus Fensterbildern bestehen.“ Dazu sollten kleine Infotafeln mit aufgestellt werden. Welche Art Krippe, wie alt, wo sie herstammt und alle wichtigen Infos sollten darauf zu lesen sein. Was toll wäre, so Rosi Jörig weiter, wären auch wieder Krippen, die sich abseits des bekannten Musters begeben. „Egal, ob die Simpsons, Minions oder eine Star-Wars-Krippe. Oder eine Krippe aus Fantasie-Figuren. Hier sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.“ Und wenn dann die Fenster weihnachtlich beleuchtet werden, wäre das sozusagen das I-Tüpfelchen. „Je mehr weihnachtlich beleuchtete Fenster, umso besser. Damit wäre Bad Staffelstein ein Licht der Hoffnung.“

„Es kann wirklich jeder mitmachen. Geschäfte, Betriebe, Gastronomen, Privatleute, Schulen, Kindergärten … alle sind eingeladen, sich zu beteiligen.“ Auch die große Krippe am Rathaus wird wieder aufgestellt. „Letztes Jahr hatten wir auf einmal Zuwachs bei den Figuren“, lacht Rosi Jörig. „Und dieses Jahr sollte sie dann komplett sein.“

Auch die Firma Goebel beteiligt sich wieder am Krippenweg. Sie stellt wieder Krippen zur Verfügung und hält eine Anzahl zum Verkauf bereit. „Einfach bei mir anfragen, ich helfe dann weiter“, so Rosi Jörig. Die Eröffnung des Krippenweges ist am 30. November. „Es sollten also alle Krippen bis zum 29. November fertig sein“, so Rosi Jörig. Auch Führungen sollen wieder angeboten werden, diese werden gesondert bekanntgegeben. Diese Führungen sind wie in den vergangenen Jahren kostenfrei. Dauer und Umfang richten sich nach der Anzahl und den Standorten der ausgestellten Krippen. Auch der Treffpunkt wird veröffentlicht, sobald der Weg feststeht.

„Doch nicht nur in der Stadt selbst laden die Krippen zum Sehen und Staunen ein. Auch in Vierzehnheiligen wird die große Krippe wieder zu sehen sein. Ab dem 1. Advent bis Maria Lichtmess kann sie besichtigt werden.“

In Kloster Banz wird es auch in diesem Jahr einen Krippenweg geben. Auch hier werden die Öffnungszeiten noch bekanntgegeben.

Nun hofft Rosi Jörig, dass sich möglichst viele Geschäftsleute oder Privatpersonen noch bei ihr melden. „Es muss nicht unbedingt eine riesige Krippe sein. Auch in einem kleinen Fenster kann man schon etwas unterbringen“, ergänzt sie. Anmeldungen nimmt sie gerne entgegen. Unter Tel. 0151 / 15715885 oder rosi.joerig@promedia-line.de beantwortet sie alle Fragen.