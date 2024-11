Kirchengemeinde Erlangen-Johannes lädt ein zur Drei-Tage-Reise ins „Adventliche Erzgebirge“

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Erlangen-Johannes veranstaltet mit Pfarrer Martin Kühn (Forchheim, „Reisen in christlicher Atmosphäre“) die besondere Einstimmung aufs Christfest: Drei-Tage-Busreise vom 13.-15. Dezember (3.Advent) ins Weihnachtsland Sachsen. Neben dem Lichterdorf Mauersberg sind Aufenthalte geplant in Annaberg-Buchholz, Dresden, Meissen, Reichenbach und Seiffen. Auch das Weihnachtsoratorium in der Kreuzkirche im Elbflorenz wird besucht. Quartier nimmt die Busgruppe in der Hüttstattmühle bei Ansprung. Infos/Anmeldung bei Diakon Jochen Thumm (thummj@nefkom.net, Telefon 0176-70002004) und Organisator Pfarrer.Martin.Kuehn@web.de, Telefon 09191-7941433. Weitere „Reisen in christlicher Atmosphäre“ 2025: Elsass-Frankreich, Italien, Israel/Jordanien, Breslau-Auschwitz-Krakau und Oberlausitz.

Den Flyer zur Busreise finden Sie hier: Erzgebirge Flyer 2024