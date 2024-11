Japanische Reiseveranstalter zu Gast in der Stadt Forchheim

Eine neunköpfige Delegation aus Japan besuchte kürzlich die Königsstadt Forchheim. Diese Studienreise erfolgte als Antwort auf die touristische Akquisetour des städtischen Amtsleiters für Marketing, Tourismus und internationale Beziehungen, Nico Cieslar, gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen von Frankentourismus und Ostbayerntourismus in Japan und Südkorea.

Um sich selbst ein Bild von der Königsstadt zu machen und das Forchheim-spezifische Programm persönlich kennenzulernen, nahm die Gruppe japanischer Reiseveranstalter und -veranstalterinnen an einem kulinarischen Stadtrundgang teil, verkostete Forchheimer Spezialitäten und erfuhr die Geschichte Forchheims: Nach einer Begrüßung im Innenhof der Kaiserpfalz ging es zum ersten Stopp bei der Metzgerei „Schweizer und Reif“, wo die Gäste Forchheimer Wildbratwürste im Brötchen probierten. Von dort führe der Gästeführer am „Schiefen Haus“ vorbei zu den „Fischkästen“, die auch geöffnet wurden. Im Anschluss genossen alle verschiedene Karpfenspezialitäten, wie Karpfensülze, Karpfencreme aus Rogen, Karpfenmus aus geräuchertem Filet, Karpfen-Ceviche und gebackenes Karpfenfilet, bei „Feinkost Karnbaum“.

Der Rundgang führte weiter zur Kaffeerösterei „Bogatz“, wo es das Forchheimer „Urrädla“ und einen Espresso gab. Zum Abschluss der kulinarischen Reise wurde in der Brauerei Neder ein süffiges Forchheimer Bier serviert und eine Besichtigung des Sudhauses angeboten. Darüber hinaus wurde den Reiseveranstaltern und -veranstalterinnen die Forchheimer Hotellandschaft präsentiert, insbesondere das „ARIVO-Aparthotel“ und das „Holiday Inn – the niu, Hop“.

Die gemeinsame Tour endete im Kellerwald: Im Rahmen einer Bierkellerführung besichtigten die Gäste einen Kellerstollen und erfuhren alles über die Entstehung des Kellerwaldes. Beim Greifkeller gab es kalte und warme fränkische Spezialitäten. „Es hat mich sehr gefreut, dass ich bereits jetzt eine japanische Delegation in Forchheim begrüßen konnte. Der Besuch ist ein weiterer sehr wichtiger Baustein um die Kooperationsmöglichkeiten mit den japanischen Reiseveranstaltern zu vertiefen und um die Stadt Forchheim auf dem dortigen Markt zu etablieren,“ so Nico Cieslar.