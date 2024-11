Infoabend Schmerzmedizin im Sana Klinikum Lichtenfels

Das Sana Klinikum Lichtenfels lädt herzlich ein zum monatlichen Infoabend Schmerzmedizin am Mittwoch, 13. November 2024, 17:00 Uhr.

Neben einem Vortrag von Chefarzt Dr. med. Christoph Sommer bietet sich die Gelegenheit für Fragen und persönliche Gespräche. Die Informationsveranstaltung findet im großen Besprechungsraum des Sana Klinikums Lichtenfels statt.

Im Rahmen des Vortragsabends werden interessante Themen der Schmerzmedizin und moderne Behandlungsmöglichkeiten besprochen. Sehr gerne beantwortet das Team Fragen zu grundsätzlichen Themen der Schmerzmedizin, individuelle Diagnosen oder Behandlungsempfehlungen können nicht ausgesprochen werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie unter www.regiomed-kliniken.de/schmerzlif.

Der Infoabend findet jeden zweiten Mittwoch im Monat statt (sofern der Termin auf einen Feiertag oder in die bayerischen Ferien fällt, entfällt die Veranstaltung). Der letzte Termin in diesem Jahr findet am 11. Dezember 2024 statt.