Infoabend rund um das Thema Menopause in Lichtenfels

„Frauengesundheit – Ein Leben lang“. So lautet das aktuelle Jahresschwerpunktthema des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention. Hierzu haben die Sozialpädagoginnen des Sachgebietes Gesundheit und die Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregionplus des Landratsamtes Lichtenfels eine kostenlose Informationsveranstaltung rund um das Thema „Menopause“ organisiert.

Gefördert wird dieser Fachtag durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention. Ziel des Beitrages des Landkreises Lichtenfels ist es, Frauen und Interessierte hinsichtlich dieser Thematik über körperliche Prozesse, Symptome und Behandlungsansätze bei Beschwerden in den Wechseljahren aufzuklären und zu sensibilisieren. Dahingehend lädt Sie der Landkreis Lichtenfels am

Donnerstag, 21. November 2024, ab 17:00 Uhr

in das Kino „Neue Filmbühne Lichtenfels“ ein.

„Es freut mich, dass wir dieses Jahr den Fokus auf das Thema Menopause legen können, da viele Frauen in der Menopause körperliche Veränderungen an sich feststellen, mit denen Sie sich arrangieren müssen. Hierfür konnten wir mit der Neuen Filmbühne Lichtenfels kooperieren und in Zusammenarbeit mit Experten zwei spannende Vorträge sowie diese Filmvorführung organisieren.“ So Gudrun Hager, Ärztin und stellvertretende Leitung des Sachgebiets Gesundheit im Landratsamt Lichtenfels.

Rahmenprogramm des Infoabends

Veranstaltungsdatum: Donnerstag, den 21. November 2024

· 17:00 – 17:05 Uhr

Begrüßung stellvertretende Landrätin Frau Monika Faber

· 17:05 – 18:30 Uhr

Expertenvorträge mit anschließenden Diskussionsrunden:

Herrn Dr. S. Ratajczak (kommissarischer Chefarzt der Frauenklinik, Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinikum Lichtenfels): „Wechseljahre verstehen: Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten der menopausalen Beschwerden“

Frau Prof. Dr. med. habil. K. Meißner (Professorin für Integrative Medizin, Hochschule Coburg): „Stressfrei durch die Wechseljahre: Bewältigungsstrategien für ein gesundes und aktives Leben“

· 18:30 – 19:45 Uhr

Filmvorführung „Die mit dem Bauch tanzen“

Veranstaltungsort: Neue Filmbühne Lichtenfels, Bamberger Str. 3, 96215 Lichtenfels

Diese Veranstaltung ist kostenfrei. Reservierungen erleichtern die Planung und können vor Ort im Kino unter der Nummer 09571/757-150 oder online über die Homepage der Neuen Filmbühne vorgenommen werden: https://kinotickets.express/lichtenfels_neue_filmbuehne/sale/seats/15620

Filmvorführung „Die mit dem Bauch tanzen“

Carolin Genreith beschließt einen Film über ihre Mutter und deren Freundinnen zu drehen, um die Problematik mit den Wechseljahren darzustellen. Doch ihre Mutter und ihre Freundinnen, die wöchentlich zum Bauchtanz gehen, strahlen so eine Freude, Unbeschwertheit und ein Selbstbewusstsein aus, dass Carolin Genreith ihre eigenen Selbstzweifel hinterfragt. Ein Film, der die positive und optimistische Stimmung der Protagonistinnen zum Ausdruck bringt, den Umgang mit den Wechseljahren zeigt und verdeutlicht, dass man sich nicht verstecken muss. Zudem werden Vorurteile widerlegt, die über 30-Jährigen häufig entgegengebracht werden. Eine Geschichte mit Witz, ohne jemanden zu nahe zu treten.

https://www.filmstarts.de/kritiken/217948/kritik.html