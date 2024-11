Hauptversammlung des Skatclubs „Die Forellen Forchheim“

Traditionsgemäß halten „Die Forellen Forchheim“ immer im Oktober ihre Hauptversammlung ab, da der Verein im Oktober 1976 gegründet wurde. Somit feiern „Die Forellen“ im nächsten Jahr das 50-jährige Jubiläum des Skatvereins. In diesem Jahr standen im Pilatushof in Hausen auch wieder die Vorstandswahlen an. Der bisherige 1. Vorstand Jürgen Kowalski aus Bubenreuth kandidierte dieses Jahr nicht mehr. Stattdessen führt nun der 59-jährige Christoph Seidel aus Forchheim die Geschicke des Vereins. Dabei steht ihm Johann Kröner aus Weilersbach als 2. Vorstand zur Seite. Beide wurden einstimmig von den anwesenden Skatspielern gewählt.

Christoph Seidel ist im Berufsleben Jurist und engagiert sich neben seiner Tätigkeit bei den Forellen Forchheim noch als Vorsitzender des Landesverbandsgerichts des Bayerischen Skatverbandes und als aktiver Bläser beim Posaunenchor St. Johannis in Forchheim.

Wie jedes Jahr wurden die Sieger des abgelaufenen Jahres geehrt und das neue Spieljahr mit dem traditionellen Gründungsturnier eingeläutet.

Bester beim Gesamtergebnis des Jahres 2023/2024 wurde wie im Vorjahr Johann Kröner mit 56.264 Punkten, was einen Durchschnitt von 970 Punkten/Serie bei 58 gespielten Serien bedeutet.

Heinz Hofmann aus Baiersdorf konnte wieder die Vereinsmeisterschaft mit 28.322 Punkten über die für die Vereinsmeisterschaft gültigen 25 Serien gewinnen. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.133 Punkten.

Beim Gründungsturnier erhält im Sinne der Gemeinschaft jeder Teilnehmer einen Preis, auch wenn die Preise der Erstplatzierten naturgemäß höher ausfallen als bei den hinteren Plätzen.

Das in 2 Serien ausgetragene Gründungsturnier konnte ebenfalls Johann Kröner durch 2 überdurchschnittliche Serien gewinnen. Die starke Aufholjahr von Heinz Hofmann mit 1.722 Punkten in der 2. Serie reichte nicht zum Sieg

Johann Kröner 596 Punkte

Heinz Hofmann 495 Punkte

Joachim Günter 213 Punkte

Weitere Infos:

„Die Forellen Forchheim“ unterstützen die VHS Forchheim bei der Ausgestaltung des Kursprogrammes und stellen den Referenten für einen Einsteigerkurs über strategische Kartenspiele seit dem Wintersemester 2024/2025.

Der Kurztitel: Schafkopf – Doppelkopf – Skat (Verwandschaft und Unterschiede strategischer Kartenspiele) Kursnummer:_FO 148 2/24

Bei genügend Teilnehmern soll dann im nächsten Semester ein Skatkurs folgen.

Die Forellen Forchheim treffen sich jeden Freitag ab 17:30 h im Pilatushof in Hausen um ihrem Hobby, dem Skatspiel zu frönen. Interessenten können sich dort einfinden oder unter 0160-844 7973 Kontakt aufnehmen.