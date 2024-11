Mo. 04.11.2024 bis So. 10.11.2024 Täglich 17.00 Uhr RK Rosenkranz Dienstag 05.11.2024 18.00 Uhr MF Messe Samstag 09.11.2024 18.00 Uhr…

Gottesdienste der Pfarrei Verklärung Christi in Forchheim

Gottesdienste der Kirchengemeinde St. Johannis in Forchheim

Gottesdienste und Veranstaltungen in St. Johannis: Sonntag, 17.11.2024 So 17.11., 09.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Effeltrich, Kath. Pfarrkirche St. Georg…