Feuerwehrmusik aus Oberfranken trifft sich in Forchheim

Einmal jährlich trifft sich der Fachbereich 12 „Musik“ des Feuerwehrbezirksverbandes Oberfranken zu einem Austausch. In diesem Jahr fand das Treffen am 02.11.2024 bei der Feuerwehr Forchheim statt.

Kommandant Jürgen Mittermeier und Vorsitzender Josua Flierl begrüßten die Gäste aus den verschiedenen Feuerwehrmusikzügen Oberfrankens im Floriansstüberl. Allen voran den Leiter des Fachbereiches Harald Will von der Feuerwehr Meierhof sowie mit KBR Hermann Schreck den Vorsitzenden des Bezirksverbandes Oberfranken und stellv. Vorsitzenden des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Beide wünschten dem Treffen einen guten Verlauf und konstruktive Gespräche. Nach einem kurzen Tätigkeitsbericht durch Harald Will, berichteten die einzelnen Vertreter aus den jeweiligen Musikzügen.

Für die Feuerwehrkapelle Forchheim gab Kapellmeister Heinz Bedürftig einen Abriss über das aktuelle Geschehen in der Kapelle. Weitere aktuelle Fragen und Themen wurden besprochen. Eines verbindet so gut wie alle Musikzüge und Kapellen – es fehlt an Nachwuchs. So mussten in den letzten Jahren schon einige Feuerwehrspielmannszüge ihr aktives Musizieren auf Grund fehlender Besetzung einstellen.

Für unsere Feuerwehrkapelle konnte Kapellmeister Heinz Bedürftig zwar von einem stabilen Musikerstamm berichten, aber wir freuen uns über jede Art der Unterstützung und neue Musiker und Musikerinnen sind herzlich willkommen. Also wer ein Holz- oder Blechinstrument bzw. Schlagzeug spielt, Geselligkeit und Kameradschaft schätzt, ist bei uns genau richtig.

Auch wer´s noch nicht kann, es aber einmal ausprobieren möchte, kann sich gerne melden. Einfach an unseren Vorsitzenden Josua Flierl, an Kapellmeister Heinz Bedürftig oder jeden den ihr in der Kapelle kennt, wenden.