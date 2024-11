FC Eintracht Bamberg beendet Hinrunde in Aschaffenburg

Nachholspiel in Aschaffenburg: FC Eintracht Bamberg holt einen Punkt im Kellerduell

Im Nachholspiel am Dienstagabend trennten sich der FC Eintracht Bamberg und der SV Viktoria Aschaffenburg mit einem 0:0-Unentschieden. Im Stadion am Schönbusch standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die beide dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen.

Durch den gewonnenen Punkt bleibt der Abstand zu den anderen Mannschaften im Tabellenkeller für den FCE weiterhin knapp. Mit nun 18 Punkten haben sich die Domreiter auf Rang 16 vorgearbeitet und verlassen die direkten Abstiegsplätze. Allerdings bleibt die Situation weiterhin angespannt, da die meisten Konkurrenten im Tabellenkeller noch ein Spiel weniger absolviert haben und die Chance haben, Boden gutzumachen.

Gernlein: „Zufrieden mit dem Punkt im Gepäck“

„In Aschaffenburg Punkte mitzunehmen ist bekanntlich schwer, auch deswegen bin ich heute ziemlich zufrieden mit dem Punkt im Gepäck. Wie das 0:0 verlauten lässt, haben wir hinten gut verteidigt und in der Offensive sollte es leider nicht mit einem Treffer für uns klappen“, so Jan Gernlein im Anschluss an die Partie.

Hart umkämpftes Spiel mit wenigen Höhepunkten

Beide Mannschaften agierten von Beginn an vorsichtig und setzten alles daran, Fehler zu vermeiden. Dadurch kam es auf beiden Seiten kaum zu klaren Torchancen. Die erste gute Offensivaktion gehörte aber den Domreitern: Nach 24 Minuten war es Luca Leistner, der aus knapp 16 Metern aus halblinker Position abzog, seinen Schlenzer aber ein Stück über das Gehäuse der Aschaffenburger setzte. Auf der Gegenseite gelang den Unterfranken ebenfalls wenig.

Nach der Pause war es ein Distanzschuss von Klement in der 53. Minute, der etwas Gefahr brachte, doch Benedikt Willert konnte diesen zur Ecke klären. Weitere nennenswerte Aktionen blieben selten.

In der Schlussphase (84.) sorgte eine umstrittene Szene im Aschaffenburger Strafraum für Diskussionen: Nach einem Handspiel blieb die Pfeife des Schiedsrichters jedoch stumm. Auch der letzte Freistoß der Gastgeber in der Nachspielzeit brachte keine Entscheidung mehr, sodass die Begegnung leistungsgerecht ohne Tore endete.