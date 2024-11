FADZ Wirtschaftsverband adressiert aktuelle Herausforderungen für regionale Handwerks- und Industriebetriebe

Nachhaltigkeit und Nachwuchskräfte

Nachhaltiges Wirtschaften und die Gewinnung von Nachwuchskräften sind zwei Herausforderungen, die Unternehmen im Landkreis Lichtenfels nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft bewegen. Wertvolle Impulse und praxisorientierte Lösungen hierfür hält der FADZ Wirtschaftsverband in diesem Winter im Rahmen von zwei spannenden Veranstaltungen bereit.

Am 13. November steht um 17:00 Uhr das Thema „Nachhaltigkeit im Handwerk“ auf der Agenda. Hier stellt Andreas Kätzel von der Handwerkskammer Oberfranken den sogenannten Nachhaltigkeitscheck 360° in der Zukunftswerkstatt Machbar vor. Der Experte zeigt in einem praxisnahen Vortrag auf, welche Potenziale Handwerksbetriebe im Bereich Nachhaltigkeit bereits ausschöpfen, welche externen Anforderungen zu beachten sind und wo noch Verbesserungspotenzial besteht.

Darüber hinaus geht er auf einen freiwilligen Standard für kleine und mittelständische Unternehmen ein, der diese dabei unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen sichtbar zu machen und sich zukunftssicher aufzustellen.

Fachkräfte von morgen: Azubi-Nacht am 10. Januar 2025

Mit Blick auf den Nachwuchskräftemangel organisiert der FADZ Wirtschaftsverband am 10. Januar 2025 von 16 bis 20 Uhr eine Azubi-Nacht in der Zukunftswerkstatt Machbar. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmen mit offenen Ausbildungsplätzen als auch an junge Menschen, die auf der Suche nach einer passenden Ausbildung sind. In Form eines Speed Dating Events können sich potenzielle Auszubildende und Unternehmen direkt und persönlich kennenlernen.

Das Format ermöglicht es jungen Menschen, sich in kurzer Zeit mit verschiedenen Unternehmen auszutauschen, Fragen zu stellen und erste Kontakte zu knüpfen.

Unternehmen wiederum haben die Chance, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren und einen direkten Nachfolgetermin mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zu vereinbaren.

Sowohl die Handwerkskammer als auch die Agentur für Arbeit sind mit Infoständen bei der Azubi-Nacht vertreten und stehen Ausbildungssuchenden bei sämtlichen Fragen rund um Beruf und Ausbildung zur Verfügung. Darüber hinaus vermittelt der renommierte Coach Oliver Groß im Rahmen von Impulsvorträgen wertvolles Knowhow zum Thema Generationen-Kommunikation für Eltern, Lehrer und Ausbilder.

Eine Anmeldung zu den beiden Veranstaltungen ist über die Website des FADZ Wirtschaftsverbands www.fadz-wirtschaft.de möglich.

Über den FADZ Wirtschaftsverband

Der FADZ Wirtschaftsverband e.V. bildet das unternehmerische Engagement von mehr als 50 regionalen Mitgliedsunternehmen aus Industrie und Handwerk ab, vertritt deren Interessen und gestaltet Formate und Projekte im FADZ. Zu seinen weiteren Aufgaben gehört die dauerhafte Etablierung von Lichtenfels zum Hochschulstandort, sowie die Förderung der Vernetzung der Wirtschaft mit Hochschulen, Universitäten und dem neu geschaffenen Technologie- transferzentrum.