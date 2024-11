Erzbistum Bamberg bietet Ausbildung zum Kirchenführer/zur Kirchenführerin 2025/2026

Neue Ausbildung zum Kirchenführer/zur Kirchenführerin 2025/2026

Unsere Kirchen werden von weit mehr Menschen aus touristischem oder kunstgeschichtlichem Interesse besucht, als zu Andacht und Gebet. Dieser Umstand ist zugleich eine Herausforderung und Chance, denn eine professionelle Kirchenführung, die Menschen nicht vereinnahmt, aber in ihren Herzen berührt, hat auch Verkündigungscharakter und ist ein verborgener Schatz der Pastoral.

Das Erzbistum Bamberg möchte daher Stadtführer und allgemein Interessierte im Rahmen einer zertifizierten „Ausbildung zum Kirchenführer/zur Kirchenführerin“ nach den Richtlinien des Bundesverbandes für Kirchenpädagogik e.V. zu diesem Dienst befähigen.

Das Erzbistum Bamberg möchte daher ab dem kommenden Jahr wieder in Kooperation mit der KEB – Kath. Erwachsenenbildung im Erzbistum Bamberg e.V. kunstinteressierte Pfarreimitglieder und Interessierte zu diesem Dienst befähigen und bietet ab dem 17. Januar 2025 eine neue „Ausbildung zum Kirchenführer/zur Kirchenführerin im Erzbistum Bamberg“ nach den Richtlinien des Bundesverbandes für Kirchenpädagogik e.V. an.

Die Ausbildung ist in drei Teile gegliedert. Nach einem Grundkurs der vier Freitage/Samstage umfasst und schwerpunktmäßig Baustilkunde und Liturgie vermittelt, folgt vom 05. September 2025 an einem Aufbaukurs an zwei Wochenenden und einem weiteren Studientag mit den Schwerpunkten „Kirchenpädagogik, Didaktik und Gemeindeleben“ sowie ein dritter Kurs vom 16. – 18. Januar 2026 mit den Schwerpunkten: Gruppendynamik, Rhetorik, Öffentlichkeitsarbeit und Rechtsfragen.

Alle Teile können auch einzeln von Interessierten gebucht werden. Diejenigen, die ein Zertifikat erwerben wollen, müssen die Teilnahme an allen Kursteilen und an zwei Studientagen nachweisen, eine Hausarbeit schreiben sowie eine exemplarische Kirchenführung mit anschließender Besprechung durchführen.

Am Ende der Ausbildung steht die Zertifikatsübergabe im Rahmen einer gottesdienstlichen Feier im Bamberger Dom voraussichtlich im Herbst 2026.

Weitere Informationen zur neuen Ausbildung erhalten Sie auf der Homepage der KEB – Katholische Erwachsenenbildung im Erzbistum Bamberg, www.keb-erzbistum-bamberg.de/projekte oder unter 0951-502-2310 / erwachsenenbildung@erzbistum-bamberg.de.