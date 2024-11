Erfolgreicher 20. Regionaler Künstlermarkt Rund um die Neubürg

Am letzten Sonntag fand der alljährliche regionale Künstlermarkt Rund um die Neubürg statt – dieses Jahr in der Turnhalle der Gesamtschule Hollfeld. Über 60 Aussteller waren bereits seit Monaten angemeldet und boten ausschließlich handgemachte Werke, die von klassischer Malerei über Gewebtes, Gesponnenes, Getöpfertes, Kosmetik, Dekoration und Schmuck, bis hin zu Literatur und Skulpturen reichten. An einigen Ständen konnten seltene Handwerkskünste wie Drechseln, Brandmalerei und Klöppeln bestaunt werden, was besonders bei den zahlreichen jüngeren Marktbesuchern für viel Staunen sorgte. Zusätzlich bot der Waldkindergarten Plankenfels ein aufwändiges Kinderschminken an, was ebenfalls großen Anklang bei Eltern und Kindern fand.

Austragende Partnergemeinde für das interkommunale Erfolgsprojekt war diesmal Plankenfels. Die örtliche Theatergruppe, der Sportverein sowie die Feuerwehr, legten sich für das leibliche Wohl der rund 5.000 Besucher mächtig ins Zeug und waren am Ende restlos ausverkauft. Sowohl Aussteller als auch Besucher und Veranstalter zeigten sich sichtlich zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf und dem qualitativ hochwertigen Angebot, der teils seit 20 Jahren teilnehmenden Marktstände.

Bei seiner Eröffnungsrede vor zahlreichen Bürgermeistern, Stadt-, Gemeinde- und Kreisräten lobte Landrat Florian Wiedemann, in seiner Funktion als erster Vorsitzender der ILE Neubürg, das großartige Zusammenspiel aller Akteure und hob den gelebten Kooperationsansatz hervor. Schließlich sei es ein Novum, so Wiedemann, dass die austragende Gemeinde erstmals außerhalb ihres Hoheitsgebietes den Markt abhält. Besonders dankte er der Schulleiterin Christine Betz ihrem Hausmeister Peter Hutzler, sowie dem Bauhof Plankenfels, bestehend aus Reiner Rutsatz und Manfred Neuner, aber auch dem Hollfelder Bauhofmitarbeiter Jürgen Krug, der ebenfalls beim Aufbau tatkräftig unterstützt hat.

Der Markt leutete das Ende des Jubiläumsjahres für 25 Jahre ILE Neubürg ein, welches, so Wiedemann „ausgiebig gefeiert“ wurde. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein Fränkischer Liedermacherabend, der am 23. November im Gutshof Mengersdorf stattfindet.