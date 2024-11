„Dies academicus“ an der Universität Bamberg

Festvortrag: „Wer hat Zeit, die Demokratie zu retten?“

Die Universität Bamberg lädt anlässlich ihres 377. Geburtstag zum Dies academicus ein

Als Journalistin arbeitet Teresa Bücker seit über fünfzehn Jahren zu gesellschaftspolitischen Fragen der Gegenwart und Zukunft. Ihr erstes Sachbuch „Alle_Zeit“ wurde 2023 mit dem NDR Sachbuchpreis ausgezeichnet und war außerdem für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Anlässlich des 377. Geburtstags der Otto-Friedrich-Universität kommt die Journalistin und Autorin nach Bamberg. Sie hält den Festvortrag zum Universitäts-Jubiläum unter dem Titel „Wer hat Zeit, die Demokratie zu retten?“. Alle interessierten Personen sind zur Festveranstaltung am Montag, 11. November 2024, um 17 Uhr ins Auditorium maximum der Universität in der Feldkirchenstraße 21 in Bamberg eingeladen. Einlassbeginn ist ab 16.15 Uhr.

Jährlich feiert die Otto-Friedrich-Universität Bamberg ihre Gründung mit dem Dies academicus. Er soll nicht nur an die Gründung der Universität im November 1647 erinnern. Es werden auch aktuelle Entwicklungen im universitären Betrieb präsentiert, den Festvortrag von Teresa Bücker rahmen Grußworte des Universitätspräsident Prof. Dr. Kai Fischbach und des Bayerischen Wissenschaftsministers Markus Blume und es werden zahlreiche Preise für besondere Leistungen an Universitätsangehörige vergeben. Studierende des Lehrstuhls für Musikpädagogik und Musikdidaktik begleiten den Festakt musikalisch.

Alle Interessierten sind zu der kostenfreien Veranstaltung eingeladen. Um Anmeldung unter www.uni-bamberg.de/events/da/2024/anmeldung/ wird gebeten.

Weiterführende Informationen unter: www.uni-bamberg.de/events/da/2024/