Buslinie 231 – Sperrung im Bereich der Hauptstraße in Wüstenstein erneut verlängert

Die Straßenbauarbeiten in Wüstenstein in der Hauptstraße dauern noch an bis Montag, 23.12.2024.

Ab Mittwoch, 13.11.2024, ergibt sich noch folgende Änderung:

Bei der Fahrt Mo-Fr an Schultagen um 6:30 Uhr ab Abzw. Heckenhof nach Ebermannstadt gelten wieder die Fahrzeiten des Normalfahrplans, in Wüstenstein wird bei dieser Fahrt jedoch nur die Haltestelle Tal bedient, die Haltestelle Berg entfällt. Die restlichen Fahrzeiten sind unverändert.

Fahrgäste werden gebeten, auch die Hinweise an den Haltestellen zu beachten.