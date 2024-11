BLSV Sportpreis Mittelfranken 2024: Preisverleihung in Triesdorf

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) lädt herzlich zur Verleihung des BLSV Sportpreises Mittelfranken 2024 ein. Die feierliche Veranstaltung findet am 14. November 2024 im historischen Ambiente des Alten Reithauses in Triesdorf statt. Schirmherr der Veranstaltung ist Bezirkstagspräsident Peter Daniel Forster.

Der BLSV Sportpreis Mittelfranken würdigt herausragende sportliche Leistungen und ehrenamtliches Engagement in der Region. In diesem Jahr werden Athleten, Trainer und Ehrenamtliche in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

„Der BLSV Sportpreis ist eine wunderbare Gelegenheit, die beeindruckenden Leistungen unserer Sportler und das unermüdliche Engagement unserer Ehrenamtlichen zu feiern“, sagt Bezirksvorsitzender und Präsidiumsmitglied Dieter Bunsen. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Preisträgern und Gästen einen inspirierenden Abend zu verbringen.“ Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr.