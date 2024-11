Bauhof schmückt Bayreuther Innenstadt für die Weihnachtszeit

Derzeit sind die Mitarbeiter des Stadtbauhofs wieder in der Innenstadt unterwegs und schmücken diese mit der Weihnachtsbeleuchtung. Für die Lichterkette der Schutzgemeinschaft Bayreuther Innenstadt, die zur Eröffnung des Christkindlesmarktes eingeschaltet wird, stellen die Stadtbauhofmitarbeiter 257 Holzmasten, davon 232 mit Holzstern an der Spitze, sowie 191 Alu- beziehungsweise Stahlmasten auf. Darüber hinaus bringen sie 80 Ornamente beziehungsweise kleine Sterne, 30 große Sterne sowie 14 große Ornamente am ZOH an. Des Weiteren werden in der Friedrichstraße vier Sterne mit Querspannung aufgehängt. Darüber hinaus stellen die Mitarbeiter des Stadtbauhofs jeweils am Markt- und am Bahnhofsvorplatz einen großen Christbaum auf. Den Christkindlesmarkt selbst eröffnet Oberbürgermeister Thomas Ebersberger am Montag, 25. November.

