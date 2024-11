Bamberger OB bietet persönliche Sprechstunde an

Zu einer persönlichen Sprechstunde im Rathaus Maxplatz am Montag, 11. November, 12 bis 14 Uhr, lädt Oberbürgermeister Andreas Starke alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, die Fragen oder ein Anliegen an ihn haben. Oberbürgermeister Starke ist der direkte Austausch mit den Bambergerinnen und Bambergern sehr wichtig, um einen Eindruck zu erhalten, was die Menschen in unserer Stadt bewegt.

Eine Anmeldung per E-Mail unter buergeranfragen@stadt.bamberg.de bis einschließlich Donnerstag, 7. November, ist notwendig, da Termine vergeben werden. Es wird gebeten, die Themen, die besprochen werden sollen, zu benennen und eine Rufnummer für Rückfragen anzugeben.