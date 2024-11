AOK-Direktion Bamberg zum Welt-Diabetestag am 14. November

Gesunder Lebensstil – das A und O

Der AOK-Gesundheitsatlas für das Jahr 2022 zeigt: In Bayern sind mehr als eine Million Menschen an Typ-2-Diabetes, dem sogenannten Altersdiabetes, erkrankt. Der Anteil der Betroffenen an der bayerischen Bevölkerung beträgt 10,57 Prozent. Für den Landkreis Bamberg weist die Auswertung hingegen einen höheren Wert auf wie in ganz Bayern: 13.400 Menschen mit Diabetes Typ 2, was einem Anteil von 11,20 Prozent der hiesigen Bevölkerung entspricht. „Diabetes Typ 2 kann man mit gesundem Lebensstil vorbeugen oder ihn zumindest positiv beeinflussen“, sagt Doris Spoddig, Gesundheitsexpertin von der AOK in Bamberg. Dabei ist es hilfreich, sich regelmäßig zu bewegen sowie die Ernährung und das Gewicht im Auge zu behalten. Denn ein Blutzuckerspiegel, der dauerhaft im empfohlenen Bereich liegt, verringert das Risiko für Folgeerkrankungen deutlich.

Strukturiertes Behandlungsprogramm (DMP) bei Diabetes

Schon lange empfehlen Fachleute die Teilnahme an speziellen strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP) bei Diabetes. Worauf sie achten müssen, erfahren Betroffene beim DMP AOK-Curaplan, dass es sowohl für Patienten mit Typ-1- als auch mit Typ-2-Diabetes gibt. AOK-Versicherte, die am Programm teilnehmen, werden medizinisch intensiv betreut, bekommen Schulungen und lernen, besser mit ihrer Erkrankung umzugehen. „Am strukturierten Behandlungsprogramm nehmen in Bayern derzeit mehr als 80 Prozent der AOK-Versicherten mit Typ-2-Diabetes teil,“ sagt Doris Spoddig.

Online-Coach mit praktischen Tipps

Zusätzlich bietet die AOK für Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes einen Online-Coach im Internet an. Das interaktive Programm hilft dabei, die Krankheit besser zu verstehen und zum Beispiel die Blutzuckerwerte gut unter Kontrolle zu haben. An der Entwicklung war ein Expertenteam aus Diabetologen, Psychologinnen sowie Ernährungs- und Sportwissenschaftlern beteiligt. Zahlreiche Videos und Animationen, die eigens für den Online-Coach produziert wurden, vermitteln praktische Ratschläge, wie Betroffene die Umstellung ihrer Ernährung oder die Integration von mehr Bewegung in ihren Tagesablauf schaffen können. Übungsaufgaben und Wissenstests helfen, das Gelernte zu vertiefen. Das AOK-Angebot können die Patientinnen und Patienten allein, aber auch gemeinsam mit Partner oder Familie nutzen. Es ist für alle Interessierten kostenlos. Doris Spoddig: „Angehörige haben häufig viele Fragen. Wenn sie ebenfalls gut informiert sind, gelingt es ihnen besser, die Betroffenen zu unterstützen.“

