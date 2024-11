Advent im Bayreuther Gassenviertel

Der Advent im Gassenviertel kommt mit vielen Neuerungen! Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr mit vielen inspirierten und begeisterten Besucherinnen und Besuchern gibt es wieder Markt und Mehr rund um die Stadtkirche. Die Organisatoren planen bereits seit Januar dieses Wochenende, wie Stefan Schick betont: „Als Unternehmer im Gassenviertel freue ich mich besonders, den Menschen in Bayreuth einen Adventsmarkt zu bieten, der alle einlädt, sich wohl zu fühlen. Mit unseren Partnern aus Bayreuth und der näheren Umgebung mit ihrem individuellen Angebot an Geschenken, Speisen und Getränken schaffen wir eine adventliche Atmosphäre für jedermann.“ Pastor Tobias Müller hält fest: „Die Stadt hat erkannt, dass es ein Angebot wie unseres nur einmal in Bayreuth gibt, und ist sehr offen auf unser Konzept eingegangen. Das ist ein wichtiges Signal für das Miteinander und das bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt. Es ist so wichtig, dass wir unsere Kräfte bündeln. Dafür steht auch unser ökumenisches Projekt ‚Kirche Kunterbunt‘, das 2023 Premiere hatte und jetzt ganz neu aufgelegt wird.“ Wie es sich bereits 2023 bewährt hat, wird es auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Angeboten und Aktionen geben. Volker Sommerfeldt ist Leiter der Stadtmission unweit des Kirchplatzes und plant ebenfalls wieder mit: „Wir erleben auch in dieser Stadt eine Kluft zwischen armen und wohlhabenden Menschen. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit wird das deutlich, wenn viele Menschen mit Einkauf und Konsum beschäftigt sind.

Wir wollen hier ganz bewusst inklusiv arbeiten und bieten auf verschiedenen Wegen weniger vermögenden Menschen die Möglichkeit, daran teilzuhaben.“ Neu im Organisationsteam ist Elmar Fertig-Dippold: „Ich war begeistert, als ich im letzten Jahr den Advent im Gassenviertel erlebt habe. Als Bayreuther Bürger brauchen wir genau solche Begegnungsräume. Ich habe schon öfter Veranstaltungen geplant und begleitet, am Advent im Gassenviertel gefällt mir besonders die einzigartige Atmosphäre des Veranstaltungsorts und die Möglichkeit, hier neue Dinge auszuprobieren.“ Die bereits im Vorjahr erfolgreichen Veranstaltungen wurden in diesem Jahr nochmals ausgebaut. Stadtkirchenpfarrer Carsten Brall hält fest: „Es gibt viel zu erleben, innerhalb und außerhalb der Stadtkirchenmauern. Ganz eng mit dem Advent verbunden sind viele Lieder, es singen die Chöre vom Lebenswerk und der Grundschule St. Georgen, der Kinderchor der Hochschule für Kirchenmusik ist dabei, die Stadtkantorei und die Chöre des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums. Auch anderen Musiker von dort und das Saaser Blech wirken mit. Und es gibt noch viel mehr, das Marionettentheater macht eine Freiluftaufführung, und beim Bayreuther Adventssingen können alle mitsingen. Ich bin mir sicher: Es wird wieder wundervoll!“

Der Advent im Gassenviertel findet statt am 2. Adventswochenende, 7.-8. Dezember, der Markt öffnet jeweils ab 11 Uhr und schließt am Samstag um 21 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Mit über 20 Ständen an den beiden Tagen wurde dieses Angebot ebenso ausgebaut wie bei den zahlreichen Veranstaltungen. Auf dem Markt sind u.a. regionale Produkte von Imkern, Hühner- und Rinderbauern, selbst Genähtes, tolle Produkte aus und mit Holz, Geschenkideen und individuelle Einzigartigkeiten, aber auch Baum- und Adventsschmuck zu erwerben. Für das leibliche Wohl sorgen der Foodtruck vom Auerbacher Streetfood, vegetarisches Essen, Glühweine, Waffeln u.v.m.