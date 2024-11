20 Jahr Gedenkstätte „Langer Gang“ in Schwarzenbach an der Saale

Die Gedenkstätte „Langer Gang“ in Schwarzenbach an der Saale wird genau am Samstag, 9. November 2024 zwanzig Jahre alt. Der Vorstand des Vereins gegen das Vergessen e. V. hat Frau Dr. Andrea Rudorff vom Fritz-Bauer-Institut zu Gast im Evangelischen Gemeindehaus in Schwarzenbach/Saale, Bahnhofsplatz 2. Frau Dr. Rudroff spricht um 18 Uhr über den Weg des Todesmarsches vom KZ Schlesiersee II nach Helmbrechts. Die beiden Lager Schlesiersee I und II gehörten zum KZ Groß-Rosen im heutigen Polen. Wie auch bei der Dokumentation des Todesmarsches von Helmbrechts nach Volary im heutigen Tschechien, kam es bei und nach der Veröffentlichung von bereits vorliegenden Materialien zur Auffindung weiterer Berichte, Bilder und Fakten. Der gesamte Vorstand des Vereins lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu diesem Vortrag ein. „Wir wollen nicht unseren Verein feiern an diesem Abend,“ betonen alle. „Im Mittelpunkt stehen für uns immer die Opfer, die unter den schrecklichen und völlig willkürlichen Entscheidungen der Nazidiktatur leiden und sterben mussten.“ Im Laufe des Abends wird Landrat Dr. Oliver Bär im Gemeindehaus erwartet. Zum Abschluss wird die Gedenkstätte „Langer Gang“ geöffnet.

Das Plakat zur Veranstaltungsreihe, die mit einem Vortrag von Dr. Adrian Roßner am Mittwoch, 20. November 2024 um 17 Uhr fortgesetzt wird „Das Hofer Land im Schatten des Reichsadler“; ebenfalls im Evangelischen Gemeindehaus Schwarzenbach/Saale finden Sie hier: Plakat zur Veranstaltungsreihe.