Tag des Tourismus: „Ein Ausflug nach Hause“ in der Bamberger Tourist Information

Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger am Samstag 16. November, 10 bis 16 Uhr, in die Bamberger Tourist Information.

Der 16. November 2024 könnte ein ganz normaler Samstag in Bamberg sein. Ein Samstag, an dem der große Einkauf erledigt werden muss. An dem der Hausputz oder die Wäsche auf einen warten. Doch an diesem Tag öffnet sich das Tor zur Schönheit unserer Region: Der Alltag macht Pause und es beginnt ein Ausflug. Nicht in die Ferne, sondern nach Hause.

Am Samstag, 16. November 2024, 10 bis 16 Uhr, sind alle Bürgerinnen und Bürger zum „Tag des Tourismus – Ein Ausflug nach Hause“ in die Tourist Information, Geyerswörthstr. 5 in Bamberg, dazu eingeladen, ihre Heimat aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Erlebnisse in der eigenen Stadt: Stadt- und Themenführungen

Wer glaubt, Bamberg schon in- und auswendig zu kennen, wird bei den kostenlosen Führungen überrascht werden: In kompakten Touren wird die Stadt aus neuen Blickwinkeln vorgestellt, mal als Themenführung, mal als Theaterführung oder mit dem Schwerpunkt Film und Fernsehen. Das Projekt Cisterscapes, das mit dem Europäischen Kulturerbesiegel ausgezeichnet wurde, beleuchtet das historische Wirken der Zisterziensermönche und lädt zu Kurzführungen in den Ebracher Hof ein.

Neues touristisches Leitbild und spannende Erkenntnisse

Bei der Veranstaltung wird darüber hinaus das neue touristische Leitbild für Bamberg und das Bamberger Land vorgestellt. Eine aktuelle Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus untermauert dies mit interessanten Zahlen und Erkenntnissen zur Entwicklung des Tourismus.

Auf Entdeckungstour: Die Tourismusmesse

Neben den vielen Informationen und Erlebnissen bietet der „Tag des Tourismus“ auch reichlich Genuss. Unter anderem stellt die Ökomodell-Region ihren regional hergestellten, aromatischen Bio-Kümmel vor, während das Projekt Genussla sein Netzwerk regionaler Erzeuger präsentiert.

Die Fränkischen Schweiz und der Steigerwald zeigen ihre schönsten Ausflugsziele. Gemeinsam mit ihrer Weinprinzessin veranstaltet die Urlaubsregion Haßberge eine Weinverkostung. Inspirationen für Kurztrips, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, erhalten die Besucherinnen und Besucher am Stand der Metropolregion Nürnberg und dem VGN.

Ein Tag voller Entdeckungen

Der „Tag des Tourismus – Ein Ausflug nach Hause“ bietet die einmalige Gelegenheit, die eigene Heimat neu zu entdecken. Wer sein Glück versuchen möchte, kann bei einem Gewinnspiel attraktive Preise abstauben – eine kleine Belohnung für alle, die am Ausflug nach Hause teilnehmen.

Auf der Internetseite www.bamberg.info/ausflugnachhause/ halten wir Sie über das „Ausflugsprogramm“ auf dem Laufenden.