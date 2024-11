Polizeibericht Hochfranken vom 05.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Rucksack entwendet

COBURG. Leichtes Spiel hatte ein bislang unbekannter Täter als er sich den Rucksack eines 47-jährigen Mannes aneignete.

Für etwa eine halbe Stunde parkte der Mann in der Sally-Ehrlich-Straße und ließ seinen Rucksack samt Geldbörse im nicht versperrten Fahrzeug liegen. Diesen kurzen Moment nutzte der Dieb und entwendete den Rucksack mit etwa 30 Euro Bargeld.

Die Coburger Polizei hat den Diebstahl aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Langfinger geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Sachbeschädigung im Jugendzentrum

COBURG. Unbekannte Vandalen ließen ihren Übermut an den Toiletten im Jugendzentrum in der Rosenauer Straße freien Lauf.

Einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterließen die „Halbstarken“, indem Lampen und Handtuchspender völlig demoliert wurden. Dem nicht genug, wurden jeweils die Räumlichkeiten der Damen- sowie Herrentoilette geflutet.

Die Coburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegengenommen.

Unfallfluchten

Gleich vier Unfälle mit Fahrerflucht wurden bei der Coburger Polizei am Montag angezeigt.

Die erste Unfallflucht ereignete sich bereits am Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes am „Straßäcker“ in Untersiemau.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen roten Golf Sportsvan und entfernte sich anschließend unerkannt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro an der rechten Fahrzeugfront des Pkws.

Die zweite und dritte Flucht passierte in Ebersdorf bei Coburg.

In der Pfarrgasse touchierte ein bislang Unbekannter einen ordnungsgemäß geparkten grauen KIA und verursachte einen Schaden von rund 1.500 Euro an der Fahrerseite des Pkws.

Ebenfalls einen Schaden im vierstelligen Bereich verursachte ein Unbekannter am Montag in den frühen Morgenstunden an der Fahrerseite eines schwarzen VW Tiguan, der am Rathausplatz parkte.

Ebenfalls seinen Pflichten als Unfallverursacher kam auch der letzte Fahrer nicht nach. Der vierte und schließlich letzte Unfall mit Fahrerflucht wurde der Polizei am Montagabend gemeldet.

Allerdings ist es einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken, dass der Verursacher kurze Zeit später ausfindig gemacht werden konnte.

Beim Versuch am Max-Böhme-Ring einzuparken, touchierte der Lenker eines VW beim „Hin-und-her-Rangieren“ den Suzuki eines 68-jähirgen Mannes. Völlig unberührt von der Kollision setzte der junge Mann seine Fahrt fort und parkte schließlich wenige Meter entfernt ein.

Dem Unfallzeugen ist es letztendlich zu verdanken, dass die hinzugerufene Polizeistreife anhand der Kennzeichen sowohl den Verursacher als auch den Geschädigten schnell ausfindig machen konnten.

Die Coburger Polizisten haben den Sachverhalt aufgenommen und ermitteln nun gegen den Unfallfahrer. Am Pkw des Geschädigten ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden. Am Verursacherfahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Polizeiinspektion Kronach

Spiegel weggefahren

Steinwiesen – Am vergangenen Montag, gegen 14.00 Uhr parkte ein Geschädigter seinen PKW VW Polo in der Kronacher Straße in Steinwiesen am rechten Fahrbahnrand. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer fuhr, in Fahrtrichtung Nordhalben gesehen, seitlich gegen den geparkten Polo und fuhr den linken Außenspiegel weg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gartenmauer beschädigt

Kronach – Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum vom 26.10.2024 bis 02.11.2024 die Gartenmauer eines Wohnanwesens in der Straße „Schleifer Ring“ in Kronach. Der entstandene Schaden an der Mauer beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Plastikbox gesprengt

Mitwitz – Am Donnerstag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr sprengte in bislang unbekannter Täter eine Art Plastikbehälter für diverses Infomaterial, welcher an einer Info-Tafel der Gemeinde Mitwitz im Bereich des Spielplatzes im Breitenseeweg angebracht war. Der Gemeinde ist hierbei ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen zündete der Täter einen sog. „China-Böller“.

Betrunken gegen Hausmauer

Wallenfels – Der Fahrer eines schwarzen Toyotas befuhr am Montag, gegen 14.15 Uhr die Schützenstraße in Wallenfels in nördlicher Richtung. Im weiteren Verlauf kam dieser nach rechts von der Straße ab und touchierte die Hausmauer eines Wohnanwesens. Anschließend suchte der Fahrer sein Heil in der Flucht und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des Toyotas der Polizei mitgeteilt werden, so dass der verantwortliche Fahrzeugführer rasch ermittelt werden konnte. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, ebenso der schwarze Toyota, welcher ein entsprechendes Schadensbild aufwies. Der 43jährige Unfallverursacher stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test bestätigte diesen Verdacht mit einem Wert von 0,97 mg/l. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und er Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Polizeiinspektion Kulmbach

Diebstahl einer Wanduhr

Kulmbach – Gestern gegen 10:30 Uhr wurde in der Georg-Thiel-Straße 2 vor dem Anwesen der Geschädigten eine, in einem Karton verpackte, Uhr gestohlen. Der Karton stand nur kurze Zeit unbeobachtet am Eingang des Hauses. Dies nutzte der unbekannte Täter, um ihn an sich zu nehmen mit samten Inhalt. Eigentlich sollte die Uhr zur Reparatur gebracht werden. Wer etwas beobachtet hat möge sich bitte mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung setzen.

Schlägerei am Holzmarkt

Kulmbach – Gestern gegen 22:20 Uhr ging die Mitteilung ein, das am Holzmarkt drei Männer in Streit geraten wären. Vor Ort wurde allerdings nur noch der Mitteiler angetroffen, der angab, sie seien in Richtung Bahnhof gelaufen. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Kurze Zeit später kam der Geschädigte zur PI Kulmbach und gab an, mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Einen angeblichen Grund für die Schlägerei soll es nicht gegeben haben. Angeblich soll es sich um zwei ca. 2 m große türkische Männer gehandelt haben. Wer etwas beobachten hat möchte sich bitte bei der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 melden.