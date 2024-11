Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 05.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Warnbarke von Baustelle entwendet

BAMBERG. Von einer Baustelle in der Schweinfurter Straße wurde zwischen Freitagabend und Sonntagabend eine Warnbarke im Wert von 95 Euro von Unbekannten entwendet.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Angestellter beobachtet Diebstahl einer Jacke

BAMBERG. Montagnachmittag konnte ein 23-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft in der Franz-Ludwig-Straße von einem Angestellten dabei beobachtet werden, wie er die Sicherungsetiketten einer Jacke entfernte und diese in die Taschen einer Anderen steckte. Anschließend verließ er den Laden, ohne die Jacke im Wert von ca. 40 Euro zu bezahlen.

Unfallverursacher hinterlassen Schaden in Höhe von ca. 3.600 Euro

BAMBERG. Zwischen Samstagabend und Montagfrüh, wurde einem lila-violetten VW-Caddy An der Spinnerei der linke Seitenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro zu kümmern.

Montagfrüh zwischen 07:05 Uhr und 07:15 Uhr wurde ein, auf dem Parkplatz eines Gartencenters, in der Moosstraße geparkter Land Rover von Unbekannten angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ über die gesamte linke Stoßstange einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ auch hier der Verursacher die Unfallstelle.

Zu beiden Unfallfluchten sucht die Polizei Bamberg-Stadt Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Schlossfalle aus Türrahmen gebrochen

BAMBERG. Sonntagfrüh zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr brachen Unbekannte An den Wachsbleichen die Zugangstür eines Mehrparteienhauses auf. Sie brachen die Schlossfalle aus dem Türrahmen, sodass die Tür nicht mehr geschlossen werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Nach Kontrolle blieben die E-Scooter stehen

BAMBERG. Montagabend fiel in der Würzburger Straße ein 14-Jähriger auf, weil er dort ohne Versicherungskennzeichen mit seinem E-Scooter unterwegs war. Der Polizeistreife erklärte er, er hätte sein Kennzeichen zu Hause vergessen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Auch in der Markusstraße fiel ein 23-Jähriger auf, der ebenfalls ohne Versicherungsplakette mit seinem E-Scooter unterwegs war. Nach Anhaltung gab er an, keine Versicherung oder gar Papiere für das Gefährt zu besitzen. Sein E-Scooter wurde vorerst sichergestellt.

Spät in der Nacht wurde in der Luitpoldstraße durch eine Polizeistreife ein 24-Jähriger beobachtet, wie er mit einem geliehenen E-Scooter auf dem Gehweg Schlangenlinien fuhr. Bei Anhaltung in der Mittelstraße hatte er einen Atemalkohol von 1,62 Promille. Der E-Scooter blieb vor Ort stehen, eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

ZEEGENDORF. Unbekannte beschädigten am Freitagmittag, 1. November, den Holzzaun eines Anwesens in der Ortsstraße „Im Weidengraben“. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

Diebstähle

HALLSTADT. In einem Einkaufsmarkt in der Emil-Kemmer-Straße wurde am Montagabend ein Kunde vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Alkohol und einen Körperpflegeartikel im Wert von etwa 21 Euro entwendete. Ohne Bezahlung verließ der Mann anschließend den Markt. Die in der Zwischenzeit verständigte Polizeistreife konnte den 22-jährigen Ladendieb antreffen und zur Sachbearbeitung zur Dienststelle verbringen. Anzeige wegen Ladendiebstahl wird erstattet.

Im Rahmen des Einsatzes konnte auch ein 16-Jähriger angetroffen werden, der eine neue Jacke trug, an der noch die Diebstahlssicherung angebracht war. Da er keinen Kaufbeleg vorweisen konnte, wurde die Jacke sichergestellt.

Verkehrsunfälle

TREUNITZ. Rückwärts aus einer Hofeinfahrt fuhr am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr, ein 36-jähriger Kleintransporter-Fahrer auf die Straße und touchierte dabei einen vorbeifahrenden Omnibus, der in Richtung Wiesentfels unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pritschenwagen noch gegen einen Gartenzaun geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro.

Sonstiges

BISCHBERG. Vor einer Gaststätte in der Regnitzstraße gerieten am Dienstag, gegen 2.40 Uhr, zwei 32 und 24 Jahre alte Männer aneinander. Im Verlaufe der Auseinandersetzung schlug der Ältere dem Jüngeren mit der flachen Hand ins Gesicht, so dass dieser umfiel und sich beim Sturz an der Hand verletzte. Die Polizei Bamberg-Land ermittelt wegen eines Körperverletzungsdeliktes.

HALLSTADT. Einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen Beamte der Polizei Bamberg-Land am Montagnachmittag einen 43-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße. Der Streife fiel beim Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die Weiterfahrt unterbanden die Beamten sofort und stellten den Führerschein sicher. Die notwendige Folge war die Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus. Gegen den „Alkoholsünder“ wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

A73 / EBENSFELD, Lkr. Lichtenfels. Weil er zu weit nach rechts kam, verursachte ein 40-jähriger Lastwagenfahrer am Montagmittag einen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Ein Sachschaden in Höhe im niedrigen sechsstelligen Bereich war die Folge.

Der Mann war gegen 11:00 Uhr mit seinem Gespann auf dem Weg auf der A73 in Richtung Coburg. Zwischen den Anschlussstellen Zapfendorf und Ebensfeld hatte die Straßenmeisterei Bad Staffelstein eine Tagesbaustelle eingerichtet. Zur Vorankündigung dieser war auf dem Seitenstreifen ein Warnleitanhänger samt Zugfahrzeug abgestellt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lastwagen zu weit nach rechts und touchierte das Gespann. Während niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden von circa 100.000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen. Zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei Bamberg die Ermittlungen aufgenommen. Während der Aufnahme war die Autobahn in diesem Bereich nur einspurig befahrbar.

Dieseldieb war unterwegs

A70 / STADELHOFEN, Lkr. Bamberg. Eine böse Überraschung erlebte ein 59 Jahre alter Berufskraftfahrer in der Nacht von Montag auf den Dienstag. Von seinem geparkten Lkw zapfte ein bislang unbekannter Täter Diesel ab. Die Verkehrspolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Mann stellte sein Gespann am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, auf der A70 auf dem Rastplatz „Paradiestal“ in Fahrtrichtung Bayreuth ab. Als er gegen 03:10 Uhr sein Führerhaus verließ, stellte der Fahrer fest, dass jemand sein Tankschloss aufgebrochen und Diesel abgezapft hatte. Insgesamt erbeutete der Täter Kraftstoff im Wert von etwa 1.200 Euro und floh unerkannt vom Tatort. Aus diesem Grund führt die Verkehrspolizei Bamberg ein Strafverfahren wegen Diebstahl und sucht Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-510 zu melden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Betrunken unterwegs

Bad Berneck/ Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Bayreuth-Land am gestrigen Abend einen Schlangenlinien fahrenden PKW-Fahrer im Stadtbereich von Bad Berneck. Die eintreffenden Beamten kontrollierten das Fahrzeug und stellten deutlichen Alkoholgeruch beim 43jährigen Fahrzeugführer fest. Ein Vortest konnte nicht durchgeführt werden, weshalb unverzüglich eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sichergestellt. Abhängig von weiteren Ermittlungen, insbesondere dem Ergebnis der Blutentnahme, wird sich der Verkehrsteilnehmer wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz, einer Trunkenheit im Verkehr und schlimmstenfalls einer Gefährdung des Straßenverkehrs rechtfertigen müssen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Diebstahl

Wiesenttal. In der Zeit von 30.10. bis 04.11.2024 wurde von einer Baustelle im Zusammenhang mit der Absicherung des dortigen Hanges im Ortsteil Doos ein Hydraulikhammer für einen Minibagger entwendet, welcher dort in einer Metallkiste gelagert wurde. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von 13.000 EUR. Da es sich bislang um einen unbekannten Täter handelt, bittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt um Hinweise unter Tel: 09194 / 7388-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

Hausen. Im Zeitraum vom 30.10.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 04.11.2024, 07:35 Uhr wurden auf dem Gelände der Grundschule ein Klettergerüst und eine Fensterscheibe mit schwarzer und roter Farbe besprüht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.