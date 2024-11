Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 05.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Mann entblößte sich in Erlangen – Festnahme

Erlangen (ots) – Am Montagnachmittag (04.11.2024) ließ ein 53-jähriger Mann in der Erlanger Innenstadt seine Hose herunter, was von mehreren Personen wahrgenommen wurde. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Gegen 14:30 Uhr hielt sich eine Frau, gemeinsam mit Freunden und ihren Kindern, auf dem Erlanger Marktplatz auf. Hier bemerkte sie einen Mann, der seine Hose heruntergelassen hatte und für alle sichtbar sein Glied vorzeigte. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei.

Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zeigte sich der 53-Jährige absolut uneinsichtig und schrie die Beamten in teils unverständlicher Sprache an. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert, weigerte sich jedoch einen Alkoholtest durchführen zu lassen.

Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, welchem er jedoch nicht nachkam. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.

Gegen den 53-Jährigen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ein.

Fingerabdrücke entlarven Verkehrssünder

Alle Verschleierungsversuche und Lügen halfen nichts. Der Erlanger Polizei gelang es am gestrigen Abend (04.11.2024) einen Verkehrsteilnehmer zu enttarnen und somit eine Verkehrsstraftat aufzudecken.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kurz vor Mitternacht in der Wallenrodstraße, gab der 27-jährige Fahrer eines Pkws gegenüber den Beamten zunächst an, weder seinen Führerschein noch andere Ausweisdokumente mitzuführen. Auch sonst gelang es ihm nicht glaubwürdig nachzuweisen, dass er tatsächlich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Da die Beamten bereits Verdacht schöpften, brachte ein Schnellabgleich der Fingerabdrücke des Fahrzeugführers dann schließlich die Wahrheit ans Licht. Die Abdrücke des bereits amtsbekannten Mannes waren nämlich schon im polizeilichen Datenbestand gespeichert. So konnte die wahre Identität des Mannes ermittelt werden, der zuvor auch noch falsche Personalien angegeben hatte. Wie zu vermuten hatte er nämlich keinen Führerschein. Die Fahrt war somit beendet und der Autoschlüssel wurde zur Unterbindung einer erneuten Fahrt einbehalten.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – In den vergangenen Tagen seit Halloween wurde durch einen unbekannten Täter in der Eichelmühlgasse und in der Erlanger Straße an mehrere Objekte jeweils in roter Farbe die Buchstabenfolge „SLK“, sowie ein Penis gesprüht.

Heßdorf – Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Hemhofen bog gestern, gegen 06.15 Uhr, bei der dortigen Tankstelle von der St2240 nach links in die Erlanger Straße ab. Hierbei nahm ihm ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer mit einem roten Pkw, welcher nach rechts in dieselbe Straße abbog, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Pkw des 60- jährigen vorne rechts am Radkasten und Reifen beschädigt wurde. Der Fahrer des roten Pkw flüchtet von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Herzogenaurach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

– Fehlanzeige –