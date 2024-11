November-Veranstaltungen von Pro Familia in Bamberg

Hormonfreie Verhütung

Am Donnerstag, 7.11.2024 referiert Dipl. Sozialpädagogin Frau Anja Herold online um 19 Uhr, über die verschiedensten Möglichkeiten der hormonfreien Verhütung. Sie beleuchtet dabei Vor- und Nachteile, sodass es für die Teilnehmenden leichter ist, eine individuelle Entscheidung treffen zu können. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Eine Anmeldung, unter der Rufnummer 0951-133900 oder unter bamberg@profamilia.de, ist notwendig.

Kreistänze für Alle

Susanne Schreyer, Dipl. -Soz. päd. und Tanzpädagogin, leitet durch jeweils unabhängige Tanzabende. Getanzt wird am: Di 12.11., Mi 20.11., Di 26.11., Mi 04.12.2024 jeweils um 18 Uhr in der Beratungsstelle pro familia Bamberg. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Voraussetzung ist die Freude an der gemeinsamen Bewegung nach schöner Musik. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Eine Anmeldung, unter der Rufnummer 0951-133900 oder unter bamberg@profamilia.de, ist notwendig.