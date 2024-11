Infoveranstaltung im Bereich Bamberg-Coburg: Ohne Moos nix los – Studieren mit Stipendium

Am Donnerstag, den 14. November, findet von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr online eine Infoveranstaltung zum Thema „Studieren mit Stipendium“ statt. Studien- und Berufsberaterin Katja Weißmann der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg: „Ein Studium will finanziert sein. Lediglich vier Prozent der Studenten nutzen ein Stipendium dazu. Dabei gibt es tatsächlich gute Chancen, nicht nur für Überflieger. Wir zeigen Euch, wie Ihr das passende Stipendium findet, welche Rolle der Abi-Schnitt dabei spielt, was gefördert wird, wie die Bewerbung läuft und wie Ihr Eure Chancen optimieren könnt.“

Den kostenlosen Vortrag halten Experten von STIPENDIENKOMPASS, einem unabhängigen und kostenfreien Informations- und Beratungsservice der Stiftung der deutschen Wirtschaft.

In Deutschland bestimmt die Herkunft immer noch sehr stark darüber, welchen Bildungsweg Kinder und Jugendliche einschlagen. Ein großes Thema ist dabei auch die Finanzierung des Studiums. Die Zahlen haben sich in den letzten Jahren kaum verändert. Der Nationale Bildungsbericht 2024 zeigt: Lediglich 25 Prozent aller Nichtakademikerkinder nehmen ein Studium auf. Bei den Akademikerkindern sind es hingegen 78 Prozent.

Anmeldung über Coburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de , der Link für den Zugang über Zoom wird zugemailt.